Halo Infinite: la build mostrata ieri era vecchia

In seguito ad aver mostrato Halo Infinite all’Xbox Games Showcase, sembrerebbe che a non tutti sia andato giù questo nuovo capitolo, almeno sul fronte tecnico poiché sono stati in tanti ad essersi lamentati sotto questo aspetto. Di conseguenza, dopo aver visto tutto ciò, in molti sono preoccupati sul risultato finale del prodotto. Però, a calmare i bollenti spiriti, è intervenuto Aaron Greenberg durante un’intervista condotta da Alanah Perce, dove quest’ultimo ha affermato che la build mostrata ieri era vecchia.

Ecco le dichiarazioni di Greenberg:

Siamo nel mezzo di una pandemia globale. È luglio, siamo lontani dalle vacanze, state vedendo un gioco in corso d’opera. Detto questo, probabilmente avrete guardato lo streaming in 1080p, forse. Quindi abbiamo creato uno streaming on demand in 4K e 60FPS. Guardate il gioco in 4K e 60 fotogrammi al secondo. È molto difficile mostrare tutta la potenza e la fedeltà grafica che offrirà Xbox Series X in uno streaming. Quindi tornate indietro e guardatelo in 4K e 60FPS. L’unica cosa che dirò è che è un work-in-progress. Tra oggi e le vacanze,migliorerà sempre di più.



Insomma, a quanto pare, secondo le parole di Aaron Greenberg, il risultato sarà migliore quando Halo Infinite sarà disponibile nei negozi. Nel frattempo, vi rimandiamo alla nostra anteprima della produzione con protagonista Master Chief.