Senua’s Saga Hellblade 2: l’Islanda protagonista del dev diary

Di sicuro, Senua’s Saga Hellblade 2 è uno dei tioli più attesi e con più lavoro in casa Microsoft. Ninja Theory si starà dando probabilmente da fare per questa IP ma fino ad ora, oltre che al teaser dell’anno scorso, non si è visto altro. Si sperava in qualcosa di più all’Xbox Games Showcase ma lo studio ha semplicemente parlato brevemente del titolo senza mostrare alcun contenuto, ma hanno confermato che il titolo sarà ambientato in Islanda.

Proprio relativo a questo aspetto appena menzionato, Ninja Theory ha rilasciato una nuova puntata del diario di sviluppo con il direttore creativo Tameem Antoniades che spiega come l’idea di un sequel gli sia venuta mentre si trovava in vacanza in Islanda, proprio subito dopo la pubblicazione del primo titolo.

Ninja Theory si è armata di pazienza e, visitando oltre 40 location nella fredda isola nordica, hanno cercato di catturare l’atmosfera del posto, le vibrazioni, i suoni e le sfaccettature e tutto ciò, in due settimane. Conviene dare uno sguardo al diario per capire ed apprezzare meglio il lavoro che il team di Ninja Theory sta svolgendo sul mondo di Senua.

Vi ricordiamo che Senua’s Saga Hellblade 2 è in piena produzione su Unreal Engine 5 e la sua uscita è prevista per PC Windows 10 e Xbox Series X. Purtroppo non si sa ancora nulla su una possibile data d’uscita.