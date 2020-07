Forza Motorsport: nuovi modi per connettere i giocatori

All’Xbox Games Showcase abbiamo avuto la possibilità di dare un’occhiata al nuovo titolo di corse simulative Forza Motorsport. Tutto quello visto nel breve trailer rilasciato durante l’evento, è stato confermato come ripreso in-game.

In un video recentemente rilasciato proprio sui canali ufficiali di YouTube della serie Forza, possiamo vedere il direttore creativo della Turn 10 Studios, Chris Esaki. Egli spiega l’approccio che il team ha avuto nei confronti del nuovo capitolo della serie racing.

Ha poi confermato come il trailer visto all’evento stile E3, è sì ripreso dal motore in-game, ma il titolo si trova ancora in uno stato iniziale di sviluppo, il che spiega perché non si sia vista alcuna finestra di lancio, nemmeno approssimativa.

Continuando, Esaki racconta di come il motore di gioco Forzatech, usato sia in Forza Motorsport che Forza Horizon, vedrà l’arrivo del ray-tracing. E’ possibile dedurre ciò da alcune parti del trailer che riprendono proprio la tipica riflessione del ray-tracing di altissimo livello.

Sul blog ufficiale, è stato lasciato un post che parla di come questo capitolo offrirà agli utenti un’esperienza completamente nuova in termini di connessione tra giocatori, centrando il discorso sulle amicizie che si verranno a creare e delle community in generale. Viene inoltre ribadito di come l’hardware Xbox Series X verrà sfruttato appieno, con ray-tracing, 4k nativo e 60fps.

Oltre questo, non c’è molto altro al momento su Forza Motorsport ma vi terremo aggiornati a riguardo. Il titolo è atteso per Xbox Series X e PC Windows 10 e ricordiamo che non c’è alcuna data d’uscita al momento, quindi ci sarà da aspettare.