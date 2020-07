La China’s Peace Elite League collabora con UFC

L’editore cinese di giochi, Tencent e l’organizzatore di tornei VSPN hanno annunciato che la loro competizione di Esport ospitata Peace Elite League (PEL) ha siglato un accordo di partnership strategica con la Ultimate Fighting Championship (UFC) con sede negli Stati Uniti .

Questa è la prima volta che UFC ha stretto una partnership con una competizione di Esport in Cina e si prevede che aggiungerà le caratteristiche più tradizionali del campionato sportivo in PEL. Ulteriori dettagli non erano disponibili al momento della scrittura.

PEL è il principale concorrente di Esport della Peacekeeper Elite (la versione cinese esclusiva di PUBG Mobile ) . Oggi la lega ha dato il via alla sua seconda stagione. PEL ha anche un accordo di sponsorizzazione con il marchio cinese di smartphone OPPO .

All’inizio di questa settimana, Tencent ha collaborato con il produttore americano di auto elettriche Tesla per una promozione all’interno di Peacekeeper Elite , aggiungendo l’auto elettrica modello 3 di Tesla come nuovo veicolo di gioco. VSPN ha dichiarato che questo veicolo sarà potenzialmente presente nelle partite durante il PEL. Inoltre, durante la lega verrà trasmesso anche lo spot per “Tesla X Peacekeeper Elite”.

Secondo un rapporto di Sensor Tower, PUBG MOBILE e Peacekeeper Elite hanno generato oltre $ 3 miliardi di dollari di entrate a vita e Peacekeeper Elite ha generato $ 1,6 miliardi sull’App Store cinese.