Halo Infinite: rampino presente anche nel multigiocatore

Dall’evento Xbox Games Showcase quello che più ha fatto scalpore, sia in positivo che in negativo, sicuramente è stato Halo Infinite. Non a caso, dato che era il titolo più atteso proprio per questo evento targato Microfot. Tanto è stato visto e le informazioni non smettono ancora di fluire.

Abbiamo avuto la possibilità di dare un’occhiata al gameplay, di cui trovate qui un’anteprima, ma che ritraeva una parte puramente single player. Una domanda che tutti si pongono, ovviamente, conoscendo il franchise è sicuramente relativa al multi player del titolo in questione. Bene, non è stato detto moltissimo, ma qualcosa è già giunto alle orecchie dei fan.

Proprio in un post su Halo Waypoint, fonte ufficiale del brand, Chris Lee, capo della 343 Industries, ha rilasciato alcune informazioni, dicendo che alcuni oggetti visti nella campagna, saranno presenti nel multiplayer. Nello specifico, il rampino di Master Chief, con l’aggiunta del “Drop Wall” (come chiamato nella demo) saranno utilizzabili nel multiplayer ma Lee ha voluto precisare che, tali oggetti, saranno usati differentemente in multi player rispetto alla campagna.

E si, queste nuove aggiunte al sandbox arriveranno anche nel multigiocatore ma funzioneranno diversamente, essendo oggetti da prendere direttamente sulla mappa. Dettagli sul multiplayer arriveranno presto.

Il multiplayer di Halo è principalmente basato sulla raccolta delle armi e dei power-up, così come degli equipaggiamenti, sparsi per la mappa. Non è difficile capire che probabilmente ci si riferisce a quello e che, sia il “Drop Wall” che il rampino saranno oggetti prendibili solo da terra. Vi ricordiamo che Halo Infinite è atteso quest’anno per Xbox One, PC Windows 10 e Xbox Series X.