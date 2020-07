Misfits Gaming Group amplia la partnership con Miami Heat e Orlando Magic

Il Misfits Gaming Group , proprietari di Misfits Gaming (LEC), Florida Mayhem (OWL) e Florida Mutineers (CDL), ha ampliato il suo accordo di partnership con Miami Heat e Orlando Magic che consente ai due team NBA di includere tutti MGG in partnership strategica.

La collaborazione tra le tre entità è progettata per sviluppare opportunità per marchi endemici e non endemici nello spazio di marketing degli Esports. Ciò consentirà ai marchi di avere più accesso a team, pubblico e fan nello sviluppo di opzioni di sponsorizzazione su misura in tutti i team e mercati. Sia Heat che Magic avranno il diritto di includere MGG negli accordi di partnership, nonché di assistenza nelle vendite di marketing, promozione, digitale e sponsorizzazione.

Heat e Magic hanno già preso impegni nello spazio degli Esport attraverso la loro partnership originale con MGG. Questo nuovo accordo consentirà alle squadre di integrarsi con l’accesso alle squadre Overwatch League , Call of Duty League e League of Legends European Championship .