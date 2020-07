Battletoads: data d’uscita imminente?

Microsoft ha tenuto il 23 luglio, il suo Xbox Games Showcase. Tantissimo è stato mostrato per il futuro della divisione Xbox di Microsoft, tra Halo Infinite, Forza Motorsport e tanto altro. Quello di cui però non si è vista nemmeno l’ombra, è Battletoads, acclamatissimo quando mostrato nel 2018 e nel 2019, ma ora i suoi sviluppatori, Dlala Studios e Rare, tacciono da parecchio tempo.

Tutto questo però, potrebbe cambiare molto presto stando a qualche rumor che si aggira su Twitter. Infatti, un utente Twitter ha, dopo lo showcase, commentato la mancanza del titolo picchiaduro di Rare ma, il suo tweet non è stato vano. Il CEO di Dlala e Game Director di Battletoads, AJ Grand-Scrutton, ha semplicemente risposto con un “Presto delle novità!“. Ovviamente, l’internet è impazzito per questo tweet da pochi caratteri.

Se questo non era abbastanza, un altro utente Twitter ha poi scritto “Non sarebbe una sorpresa vedere la cancellazione del gioco Battletoads presentato due anni fa”. Però, un certo Daryl Sinclair Gardner, un video editor presso Rare, ha felicemente risposto all’utente, dicendogli che “ti prometto che uscirà molto presto (tanto che sto lavorando ad un trailer proprio mentre scrivo)”.

Per quanto non vi siano fonti ufficiali e, per questo, vi invitiamo a prendere con le pinze quanto scritto, sicuramente potrebbe essere comunque un’ottima notizia, date le personalità che hanno risposto su Twitter. Ovviamente noi di GamesVillage vi faremo sapere al più presto qualora dovessero esserci novità a riguardo.

I can promise you that it will be released very soon (as I literally edit a trailer for it as I type…)

— Daryl Sinclair Gardner (@dazdatgamer) July 24, 2020