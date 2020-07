APE Sports (APE) in partnership con Edward Gaming (EDG)

APE Sports (APE), la società madre dell’organizzazione sudcoreana SeolHaeOne Prince (SP), ha siglato un accordo di partnership con l’organizzazione cinese di Esport Edward Gaming (EDG). Come parte dell’accordo, EDG è diventata la “squadra gemella” di SP.

Le due organizzazioni ospiteranno molteplici attività di lifestyle tra Cina e Corea del Sud, tra cui l’invito di attori per scambi culturali e l’esplorazione del cibo. L’organizzazione si sta preparando a invitare i giocatori di EDG in Corea del Sud, secondo una dichiarazione che SP ha pubblicato su Twitter .

Entrambe le organizzazioni competono in alto della regione League of Legends concorsi, la League of Legends Pro League (LPL), e la League of Legends Champion Korea (LCK).

Inoltre, APE ha anche annunciato che Sehun , un membro della boy band sudcoreana EXO, diventerà azionista di SP, che prevede anche di fare domanda per il franchising nella LCK del 2021.