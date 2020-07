ESL sigla un accordo di streaming cinese di un anno con Huya

L’organizzatore globale di tornei ESL ha reso la piattaforma di streaming cinese Huya il suo esclusivo partner multimediale digitale per le trasmissioni in lingua cinese delle competizioni ESL Pro Tour e Dota 2 in un contratto di un anno. L’accordo comprende il mandarino e “altre lingue e dialetti cinesi”, secondo un comunicato.

L’aspetto ESL Pro Tour di questo accordo include Intel Extreme Masters e le competizioni Counter-Strike: Global Offensive a marchio ESL Pro League . Inoltre, in base a un accordo di sub-licenza separato, Huya acquisirà anche i diritti di trasmissione degli eventi DreamHack CS: GO e Dota 2 . DreamHack ed ESL condividono una società madre nel Modern Times Group . Le proprietà del torneo CS: GO di DreamHack sono incluse anche nell’ESL Pro Tour.