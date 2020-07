ExoMecha Anteprima: botte da orbi tra soldati e robottoni

Tra i titoli più attesi per il prossimo anno, presentati all’ultimo Xbox Games Showcase avvenuto il 23 luglio, vi è sicuramente ExoMecha. Il gioco è un grande FPS gratuito che sarà disponibile, come confermato dal video lancio trasmesso durante l’evento, nel corso del 2021 su Windows, Xbox One e Xbox Series X. Un progetto free-to-play di TwistedRed, che offre diversi elementi interessanti. All’interno di un panorama videoludico dove le proposte di questo genere si moltiplicano, la domanda sorge spontanea: ExoMecha avrà le caratteristiche per brillare e distinguersi? Non ci rimane altro che andare ad analizzare il gioco, valutando ciò che finora è trapelato dalla presentazione di casa Microsoft.

ExoMecha: l’arrivo su Omecha

Per adesso, le sicurezze su ExoMecha sono poche ma decisamente succose. All’interno del gioco avremo a disposizione enormi campi di battaglia che ci vedranno protagonisti di epici scontri FPS. Come suggerisce il nome, la presenza mecha avrà una rilevanza non secondaria. Nella dimensione Omecha, un ambiente alieno che mescola saggiamente elementi sci-fi a un’ambientazione esotica, dovremmo scontrarci sia con nemici della nostra taglia che con enormi robottoni, anche dalla forma dragonica.

La struttura scelta per la costruzione del video di presentazione, è semplice ma efficace. All’inizio possiamo ammirare l’area di gioco nella sua vastità e varietà. Con affascinanti sequenze di combattimento, che ci regalano un gustoso assaggio della grafica, possiamo comprendere come si svilupperà l’azione di gioco, con armi e dotazioni a supporto del nostro soldato digitale. Successivamente ci vengono dati numerosi assaggi di combattimenti e mezzi a disposizione, ed è qui che entrano finalmente in gioco i robot, di cui non abbiamo una visuale in prima persona ma possiamo osservarne lo scontro su diversi terreni. Dopo alcune brevi sequenze che mostrano diversi colossali nemici, il video termina con la vittoria plateale di uno dei due schieramenti e la promessa di poterlo vivere pienamente nel 2021.

Tra esplosioni e mezzi d’assalto

Da quello che è possibile vedere nel video presentato, che ha tutte le caratteristiche di un gameplay, all’interno di ExoMecha ci muoveremo su ambienti molto diversificati che vanno da placide spiagge tropicali a lunghe distese desertiche, passando per un terreno roccioso caratterizzato da gorgoglianti pozze di lava incandescente. Per facilitare i nostri spostamenti potremo contare, oltre che sulle nostre gambe, anche su diversi mezzi di assalto come elicotteri e carri armati, tutti rielaborati in chiave fantascientifica. In particolare risalta agli occhi una breve sequenza di combattimento dove il nostro personaggio attacca un nemico che sorvola l’area su di una sorta di missile!

Il video ci mostra anche grafiche e informazioni tipiche di questo genere di giochi, come l’arma equipaggiata, le munizioni disponibili o la bussola in alto per orientarsi, ma in modo marginale, in qualche modo anche di difficile lettura. L’intento di creare un video che permettesse la massima visuale su quello che sarà la grafica di gioco diventa palese, ma lascia così qualche dubbio su quale sarà l’effettiva qualità finale e giocabilità del titolo.

La speranza è che ciò che abbiamo visto sia molto vicino al risultato finale, in quanto, nonostante gli ambienti presentati siano ampi e poveri di elementi, sono stati inseriti diversi elementi che preannunciano una grafica molto accurata. L’ondeggiare delle palme al vento della spiaggia, fievoli zampilli generati da spari ed esplosioni e il cambio di focus dallo sfondo al mirino quando si punta un nemico, aiutano a creare un’ambiente stimolante e realistico.

Enormi robottoni e draghi sputafuoco

Visto il titolo, non potevano di certo mancare immagini di mecha ripresi nel pieno degli scontri. Durante il video, infatti, tornano diverse volte momenti di lotta corpo a corpo tra due enormi robottoni, caratterizzati dai colori rosso e blu per rappresentare i due schieramenti, mentre si fronteggiano a colpi di spada e ascia o si proteggono dietro un enorme e fantascientifico scudo. Le loro movenze sono decisamente fluide, trasformandoli in soldati formato gigante pronti a combattere. Intorno a loro infuria la battaglia, ma restano concentrati sull’avversario, tentando di abbatterlo in ogni modo fino a quando, al termine del video, il vincitore trafigge la gola dell’avversario in ginocchio, scaraventandolo lontano.

Oltre a questi giganteschi guerrieri, possiamo ammirare anche quello che è considerato l’elemento più affascinante: la presenza di draghi robotici. La sequenza finale, infatti, ci mostra in un lampo l’attacco infuocato e devastante di un enorme mecha alato, che semina distruzione spuntando fuoco intorno a sé. Un’anticipazione che, seppur breve, riesce a catturare l’attenzione, presentando quello che sembra essere a tutti gli effetti un boss finale dal forte impatto.

ExoMecha: tempo di scendere sul campo di battaglia

Tutti questi elementi ci aiutano a comprendere meglio quelle che saranno le modalità di gioco disponibili all’interno di ExoMecha. Il gioco, infatti, è stato presentato come un titolo che offrirà sia sessioni di gioco in Battle Royale che sfide PvE. Su questa seconda opzione, non si hanno ancora notizie certe, ma di certo cresce la curiosità di come TwistedRed sia riuscita a inserire elementi di questo genere all’interno di un FPS free-to-play. Quel che è certo, da quello che abbiamo potuto vedere all’interno del video, è che l’azione sarà molto dinamica ed esplosiva, richiedendo nervi saldi e prontezza di riflessi. Nonostante questo si nota la mancanza di azioni strategiche, in cui si deve studiare la situazione per arrivare all’obiettivo, elemento di gioco che sta riscuotendo successo in altri titoli di questo genere.

In conclusione, siamo molto soddisfatti di quello che abbiamo visto di ExoMecha durante l’Xbox Game Show. Il gioco ci regalerà azioni travolgenti e momenti colmi di adrenalina, con armi futuristiche e mezzi corazzati molto variegati. La grafica appare accurata e realistica, soprattutto nei piccoli dettagli presenti nelle azioni di gioco, che si svolgono in un’area vasta e diversificata. Gli scontri tra i mega mecha sono entusiasmanti, soprattutto per la presenza di draghi sputafuoco che innalzano il livello di sfida. Oltre alla modalità Battle Royale, richiama l’attenzione la versione PvE, dove bisognerà raggiungere obiettivi e scontrarsi con boss sci-fi. Nell’attesa che il gioco esca nel 2021 su Windows, Xbox One e Xbox Series X, è già possibile iscriversi per testare la beta, con data di apertura ancora da definirsi. Rimane solo il dubbio se, nel corso delle modalità di gioco, potremo prendere i comandi dei colossali e affascinanti mecha. Mentre attendiamo ulteriori news su ExoMecha, che speriamo arrivino a breve, possiamo consolarci con tutte le novità presentate durante l’evento.