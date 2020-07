Spider-Man 3 rimandato a dicembre 2021

Il calendario delle uscite dei film sui supereroi continua ad essere in evoluzione. Stando a quanto riportato da Variety, Spider-Man 3 della MCU ha ricevuto un’ulteriore ritardo, il film dovrebbe dunque arrivare nei cinema il 17 dicembre 2021, prendendo il posto lasciato vacante da Avatar 2, che ora debutterà un anno intero dopo, il 16 dicembre 2022.

Il terzo film di Spider-Man è già stato rinviato una volta, e ciò indica che gli studi di Hollywood stanno continuando ad adottare un approccio “aspetta e vedi” per pianificare le nuove uscite, ed è probabile che il calendario delle uscite verrà rimescolato altre volte fino a quando il mondo non riuscirà a gestire meglio l’attuale emergenza globale.

La trama è stata intrisa di un sacco di drammi nella vita reale, dopo che Disney e Sony hanno iniziato una lunga battaglia legale sui diritti della saga di Spider-Man. Ma i due giganti hanno decisero di fare metà e metà, il che significa che Sony ha aggiunto il supereroe nel loro nascente universo cinematografico noto come SPUMC (Sony Pictures Universe of Marvel Characters), consentendo al personaggio di continuare ad apparire nei futuri film MCU.

Ciò significa che per il prossimo film di Spider-Man, Peter Parker sarà finalmente in grado di interagire con molti personaggi iconici del cast di supporto dei fumetti di Spider-Man, a cui in precedenza era stato proibito di apparire nei suoi film sotto l’MCU. Il primo della lista è l’alieno preferito da tutti, Venom, che sta ottenendo il suo secondo film da protagonista, interpretato da Tom Hardy. Si dice anche che lo studio voglia ricreare l’interesse amoroso di Peter Parker, M. J. nei nuovi film, nel ruolo della supereoina Firestar interpretata da Zendaya. Tutto sommato, ci sono molte cose che i fan non vedono l’ora di vedere, sperando che il film arrivi nei cinema alla fine del prossimo anno e non venga rimandato di nuovo.