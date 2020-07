Coffee Noir: indaghiamo in business aziendali

Coffee Noir, il nuovo gioco della DOJI, sembra unire tre generi diversi. Dagli screenshot che sono apparsi in rete. Uno sembra un momento di un romanzo visivo, in un altro abbiamo quella che sembra essere una cutscene splendidamente disegnata stile fumetto e, in alcuni altri, viene mostrano il complicato pannello di controllo di quello che sembra essere un produttore di caffè con quadranti e manopole etichettati “Packaging Facility” e “Roaster” e “Forklift”.

A detta degli sviluppatori, Coffee Noir è “Una combinazione unica di gioco che sprazia dalla gestione aziendale al romanzo poliziesco con una grafica elegante in stile fumetto Noir”. Il Titolo dovrebbe essere ambientato in una Londra futuristica di un’universo alternativo, ma del gamplay vero e proprio si sa ancora molto poco, anche se sembra palese che sia un gioco che prediliga un gameplay estremamente tranquillo a favore di una trama molto profonda e ben pensata, cotraddistinto anche dalla presenza di alcuni enigmi e puzzle da risolvere.

Per il momento, del gioco si sa solo che verrà rilasciato verso la fine di quest’anno, come è anche riportato nella pagina steam del prodotto. Siamo confidenti nel fatto che, presto, avremo ulteriori informazioni riguardo questo tanto particolare quanto affascinante titolo, e non vediamo lora di fornirvi ulteriori notizie a riguardo.