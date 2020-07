Hello Neighbor Animated Series: pubblicato il primo episodio completo

Un paio di giorni fa, durante l’Xbox Games Showcase, è stato annunciato ufficialmente Hello Neighbor 2, (prima conosciuto con il nome di Hello Guest) secondo capitolo del survival horror con il vicino antagonista. Nelle ultime ore, invece, sul canale YouTube di tinyBuild è stato pubblicato il primo episodio completo della serie animata di Hello Neighbor.

Ad aprile era uscito una versione breve di 5 minuti. Oggi invece è disponibile nella versione completa da 22, che potete vedere qui sotto (purtroppo solo in inglese). Come ha riferito lo stesso CEO di tinyBuild, Alex Nichiporchik, la serie animata ha dei punti di contatto con il secondo capitolo del gioco.