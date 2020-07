Hello Neighbor 2 Anteprima: attenti al vicino di casa

l’Xbox Games Showcase ha svelato alcuni progetti inaspettati e titoli di cui il pubblico chiedeva disperatamente, ad esempio Halo Infinite, titolo targato 343 Industries o il tanto rumoreggiato e chiacchierato Fable in lavorazione presso Playground Games, dove l’opera è ancora avvolta nel mistero più totale. Però, oggi non andremo a vedere quest’ultimi prodotti appena citati, ma bensì un’opera videoludica diversa dai soliti tripla AAA, di cui, personalmente, sentivo la mancanza e desideravo con tutto me stesso che venisse proposto in una nuova iterazione, poiché il precedente capitolo mi colpì positivamente, nonostante anche la presenza di alcuni difetti. A conti fatti, così è successo nell‘Xbox Games Showcase, dove Microsoft ha annunciato in occasione dell’evento Hello Neighbor 2, nuovo capitolo della serie targato TinyBuild Games. Inoltre, tutt’ora, per coloro che non ne fossero a conoscenza, l’opera è disponibile nella prima alpha, consentendo ai giocatori di accedere al gioco e provarlo in anteprima prima della sua uscita nei negozi, fissata al 2021. Ebbene, non perdiamoci in chiacchiere e vediamo cosa è stato mostrato all’evento Xbox della produzione.

Hello Neighbor 2: Theodore Peterson è tornato

Proprio in occasione dell’Xbox Games Showcase, l’opera si è mostrata attraverso un nuovo trailer, grazie al quale ha rivelato alcuni dettagli decisamente interessanti. Innanzitutto, in Hello Neighbor 2 non solo ritorneremo a Raven Brooks, bensì vestiremo i panni di un giornalista locale, Quinten, il quale sta investigando sulle misteriose scomparse avvenute recentemente . Dopo alcuni indizi, quest’ultimi lo portano direttamente ad una casa abbastanza inquietante dove ci sarà ad aspettarci una persona non proprio socievole, anzi, tutt’altro: Thedore Peterson, conosciuto nel precedente capitolo. Dalla conclusione legata ad Hello Neighbor, non mi aspettavo che tale character ritornasse in questa nuova iterazione, ma dobbiamo considerare anche che avrà nuovi assi nella manica per ostacolarci nel corso dell’avventura, vestito peraltro da Corvo. Insomma, l’utente dovrà stare attento e pensare ogni singola mossa poiché il vicino, ossia Thedore Peterson, reagirà ogni volta diversamente, rappresentando una sfida decisamente interessante e molto appagante.

Per quanto concerne il gameplay, sembra essere lo stesso di sempre ma con alcuni piccoli cambiamenti. L’utente potrà raccogliere oggetti che potrebbero essere utili e usarli contro lo stesso vicino. Come ho detto precedentemente, Peterson sarà vestito da Corvo e non sappiamo il perché di tale scelta nel suo abbigliamento, forse il nostro vicino non vuole far sapere che ancora vivo, al momento non c’è dato saperlo. Però, uno dei miglioramenti avvenuti all’interno della produzione, è senza ombra di dubbio l’interazione con gli oggetti stessi, ad esempio, nella clip video abbiamo visto quando il protagonista lancia una sorta di appendiabiti, rivelandosi particolarmente efficace e facendo cadere e rotolare il neighbor. Da questo punto di vista, i cambiamenti sono palpabili e visibili al giocatore più attento. Sicuramente un miglioramento gradito. Una cosa che ho notato verso la fine del trailer, e che, forse, Peterson vi inseguirà anche se sarete scappati dalla casa, una caratteristica decisamente nuova poiché, solitamente, quest’ultimo si fermava solo dopo alcuni passi nella precedente iterazione, lasciandovi perdere e semplicemente piazzando trappole per le vostre invasioni successive.

Il titolo sotto una nuova veste

Rimanendo sempre sul tema del gameplay, l’opera è sempre rimasta fedelmente ancorata sul genere degli stealth game, difatti, anche in questa nuova iterazione, l’utente dovrà fare attenzione alle azioni del Neighbor, ma questo ve lo avevamo anticipato già prima ma, come succedeva in Hello Neighbor 1, ogni qualvolta farete una mossa, Thedore Peterson risponderà sempre in maniera diversa, di conseguenza dovrete sempre cambiare approccio tattico e ingegnarvi a trovare una soluzione per contrastare quest’ultimo. Anche dal punto di vista del Level Design, abbiamo notato al momento solo alcuni cambiamenti. Però, sono rimasti ad esempio gli armadi per potervi nascondere dal vicino ma anche alcuni inediti, come le tende sulle finestre oppure potremo piazzare delle telecamere in punti specifici della casa per tenere d’occhio gli spostamenti del vicino. Parlando della casa, non mi sembra siano stati apportati troppi cambiamenti rispetto a precedente Hello Neighbor. Infine, tengo a precisare che nel trailer, mentre il character principale stava cercando l’uscita aiutato peraltro da una porta d’acciaio, Peterson è andato a prendere una sega circolare, aprendo la porta e vanificando gli sforzi del giornalista. Seppur sia stato breve, qui si notano ancora maggiormente i miglioramenti apportati all’IA.

Parlando dal punto di vista prettamente tecnico, Hello Neighbor 2 ha ricevuto un update grafico decisamente visibile, grazie anche alle potenzialità legate a Xbox Series X e non solo. Difatti, abbiamo potuto vedere delle luci ancora migliori, texture decisamente più rifinite e quant’altro. Insomma, dal punto prettamente tecnico, Hello Neighbor 2 ha fatto decisamente un passo avanti dove necessariamente andava fatto, almeno per rimanere a passo con i tempi della console next-gen targata Microsoft. A conti fatti, da questo aspetto sicuramente non possiamo lamentarci.

Hello Neighbor 2: nessun cambiamento significativo alla formula di gioco

Nonostante, apparentemente, il titolo possa apparire come un degno successore del capitolo precedente, abbiamo alcuni dubbi riguardanti alla formula di gioco in Hello Neighbor 2. Il mio dubbio principale e che non ci siano stati dei cambiamenti significativi dalla precedente iterazione, ponendo allo stesso momento una semplice domanda: ma questa opera sarà una specie di More of the Same legato alla saga? Difficile tutt’ora rispondere a questa domanda. Però, stiamo certi che ancora dovremo aspettare parecchio tempo per vedere la produzione approdare sul mercato, ossia a partire dall’anno 2021, dove Hello Neighbor 2 ha ricevuto solamente la prima Alpha, e chissà quante c’e ne saranno ancora prima del suo effettivo debutto sul mercato odierno.

L’Xbox Games Showcase ci ha dato un primo assaggio di quello che sarà poi Hello Neighbor 2. Nel titolo, apparentemente, ci sono tutti gli elementi caratteristici che hanno saputo conquistare i giocatori, come la possibilità di lanciare oggetti per ostacolare il vicino e non solo. Un’altra caratteristica rimasta pressochè invariata, è quella relativa all’intelligenza artificiale, dove Theodore Peterson reagirà diversamente ogni qualvolta che l’ho affronterete, anzi, rettifico: sembra migliorata rispetto al passato, ma non possiamo basarci solamente da un trailer. Graficamente si presenta bene, permettendoci di vedere come si presenterà l’opera su Xbox Series X. Purtroppo, al momento, abbiamo alcuni dubbi che la formula di gioco non sia cambiata così tanto dal precedente capitolo, ma per rispondere a ciò dovremo attendere la release ufficiale del prodotto, fissata al momento nel corso del 2021.