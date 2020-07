George Clooney in negoziati per dirigere The Tender Bar

George Clooney sta mantenendo il suo diario di regia pieno. Secondo Deadline, dopo aver terminato la produzione di The Midnight Sky di Netflix, il due volte vincitore all’Oscar è entrato in trattative con Amazon Studios per dirigere e produrre un adattamento di The Tender Bar.

Basato sull’omonimo memoriale di JR Moehringer, la storia è incentrata su un bambino di otto anni cresciuto a Long Island che cerca suo padre in un bar locale, solo per costruire invece legami con i clienti al bar che guarda fino a quando figura il padre e cerca di trovare un modo per andare avanti nella sua vita e accettare l’amore della madre single.

La sceneggiatura del film è scritta da William Monahan, noto per il suo lavoro sul thriller poliziesco The Departed, diretto da Martin Scorsese, così come Body of Lies e Edge of Darkness. L’adattamento cinematografico era stato originariamente fissato per Sony con Theodore Melfi (Hidden Figures) alla regia, ma dopo aver lasciato il progetto lo studio lo ha lasciato ad Amazon che ne ha acquisito i diritti poco dopo.

George Clooney era pronto a far seguire a Midnight Sky, di cui è sia produttore che interprete, un adattamento di Boys in the Boat con la MGM, ma fonti riferiscono che a causa della complessità di girare un dramma sportivo olimpico nel bel mezzo della pandemia, ha scelto Tender Bar come suo prossimo progetto. Al momento non è chiaro se George Clooney reciterà anche in Tender Bar, ma data la sua apparizione in tutti i film tranne uno dei 18 anni che ha diretto negli ultimi 18 anni, che si tratti di un ruolo secondario o di supporto, è probabile che troverà un personaggio da interpretare. Noi vi terremo senz’altro aggiornati.