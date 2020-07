Vikings: un nuovo video svela indizi dell’episodio finale

Durante il [email protected], è stato rilasciato un nuovo trailer dalla seconda metà dell’ultima stagione di Vikings che può svelare indizi sul finale di stagione. Gli episodi finali andranno in onda alla fine di quest’anno su History Channel ma ancora non sappiamo se in Italia verranno trasmessi da un diverso canale o arriveranno direttamente su Netflix.

Nella sesta stagione, dopo anni di disordini e tragedie, la serie raggiunge il suo culmine più grande, con i Vichinghi che viaggiano in luoghi inediti a migliaia di miglia da Kattegat, incontrando rivali viziosi degni del loro combattimento strategico e affrontando finalmente le conseguenze della morte di Ragnar. Le visioni del Veggente giungono a buon fine quando la stagione finale risponde a importanti domande, mentre chiarisce che la guerra è tutt’altro che finita.

Vikings è la serie acclamata dalla critica del creatore e scrittore unico Michael Hirst (il film vincitore del premio Oscar Elizabeth e la serie nominata agli Emmy e ai Golden Globe The Tudors) ed è una saga familiare che racconta storie straordinarie delle vite e delle avventure epiche dei predoni ed esploratori del Medioevo. È stata la prima serie sceneggiata di History Channel ed è stata un successo di valutazione per la rete via cavo, ricevendo recensioni costantemente positive da parte della critica e del pubblico durante le sue cinque stagioni.

Hirst è produttore esecutivo insieme a Morgan O’Sullivan di World 2000 (The Count of Monte Cristo, The Tudors), Sheila Hockin (The Tudors, The Borgias), John Weber di Take 5 Productions (The Tudors, The Borgias), Sherry Marsh, Alan Gasmer e James Flynn (The Tudors, The Borgias). Arturo Interian è il dirigente responsabile della produzione per History Channel. Vikings è una coproduzione internazionale irlandese/canadese di World 2000 e Take 5 Productions. MGM Television è il distributore mondiale fuori dall’Irlanda e dal Canada ed è prodotto in associazione con Corus Entertainment.