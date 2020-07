The Walking Dead: in arrivo un film ispirato alla serie

Secondo lo sceneggiatore Scott Gimple, Andrew Lincoln non vede l’ora di lavorare al primo lungometraggio di The Walking Dead, che segna il suo ritorno al ruolo di Rick Grimes dopo l’interruzione di quasi due anni. Andrew Lincoln è uscito definitivamente nel 2018 dalla serie televisiva, dopo otto anni, per trascorrere del tempo con la famiglia. Ma l’attore non aveva finito con i morti: dopo il suo episodio finale del dramma zombi, Scott Gimple e AMC hanno immediatamente annunciato una trilogia programmata di lungometraggi, con il Rick di Lincoln in una nuova avventura in un angolo diverso dell’apocalisse di zombi accanto alla nemica amica Anne (Pollyanna Macintosh). Durante un’intervista per ComicBook, Scott Gimple ha dichiarato:

“Gran parte di ciò che abbiamo fatto è stato perfezionare, perfezionare e sperimentare, e siamo solo all’inizio. “

Il creatore di Walking Dead Robert Kirkman e il produttore esecutivo del franchising David Alpert, in precedenza avevano affermato che il film, che sarebbe stato distribuito nei cinema dalla Universal Pictures, non poteva che beneficiare del tempo extra concesso da una prolungata pausa di produzione durante la pandemia. Il Rick Grimes di Andrew Lincoln tornerà sul grande schermo non appena sarà sicuro riprendere a girare.

Oltre a rivelare cosa è successo a Rick Grimes dopo il volo in elicottero che lo ha spinto al largo di The Walking Dead, i film sveleranno la “vasta mitologia” dietro il Civic Republic Military, o CRM, che è emerso come il filo connettivo che collega tutti e tre le serie di The Walking Dead. Vi terremo aggiornati sui prossimi sviluppo, ma nel frattempo potete trovare tutte le informazione sulle prossime uscite nella nostra sezione Movies.