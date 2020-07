Marvel’s Spider-Man Miles Morales: l’attore posta delle foto dal dietro le quinte

Annunciato all’evento PlayStation 5 di giugno, Marvel’s Spider-Man Miles Morales sarà una delle esclusive della nuova console Sony (qui la nostra anteprima), in uscita per le vacanze di Natale 2020. Nelle ultime ore, l’attore che interpreta il ruolo di Miles Morales, Nadji Jeter, ha postato su Twitter un paio di immagini che mostrano un dietro le quinte dal seto con il motion capture e delle riprese d’azione.

In uno di questi tweet, che potete vedere qui sotto, l’attore dice:

“Diventare un personaggio così d’impatto significa tantissimo per me.

La storia di Miles è ciò di cui necessitano questa generazione e la prossima!

Ringrazio il cielo per avermi benedetto con l’opportunità e la responsabilità di portarlo in vita!!”

To become a character so impactful Means the World to me.

The story of Miles is what this generation & the next need!

I just thank the heavens above for blessing me with the opportunity & responsibility to bring him to Life!! #MilesMoralesps5 pic.twitter.com/iz2vLZrHgD

— Nadji (@NajJeter) July 24, 2020