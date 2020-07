Ghost of Tsushima: guida ai trofei della nuova esclusiva PlayStation 4

Nell’arco dei suoi sette anni di vita, PlayStation 4 ha riservato al suo pubblico delle esclusive pregevoli, capaci di stupire attraverso storie, gameplay, comparti tecnici e artistici di pregevole fattura, stabilendo un nuovo marchio di fabbrica per Sony. Ghost of Tsushima ( QUI per la recensione), rappresenta la parola fine di una generazione che ha visto trionfare la casa nipponica, con più di cento milioni di console distribuite in tutto il mondo. Dopo aver ottenuto tutti i trofei del titolo, noi di Gamesvillage siamo finalmente pronti a guidarvi nella corsa che vi porterà ad abbracciare il suo trofeo di platino, fornendovi tutte le soluzioni utili per raggiungere l’obiettivo senza troppe difficoltà. Non ci resta dunque che entrare nel vivo della guida augurandovi buona caccia!

Ghost of Tsushima: conquistiamo il trofeo di platino con la nostra guida trofei!

Difficoltà platino: 3.5/10

Ore approssimative per il platino: 40-45 ore

Trofei totali: 52 ( 40 , 9 , 2 , 1 )

Trofei online: 0

Quante volte bisogna completare la storia?: 1

Trofei legati alla difficoltà: Nessuno

Trofei affetti da bug: Nessuno

Trofei mancabili: No

Step da seguire:

Completare la storia esplorando la mappa il più possibile, così da ottenere maggior parte dei collezionabili;

Dedicatevi al completamento delle missioni legate ai personaggi secondari e a seguire, tutti i racconti mitici e i racconti di Tsushima;

Liberate l’isola dalla minaccia mongola sgominando tutti gli avamposti;

Raccolta dei collezionabili restanti;

Eventuale clean-up dei trofei.

Trofei Bronzo

Tempesta incombente[ ]

Recupera la katana del clan Sakai.

Trofeo legato alla storia, impossibile mancarlo.

Punto di non ritorno [ ]

Infrangi il tuo codice per aiutare una nuova amica.

Trofeo legato alla storia, impossibile mancarlo.

Branco di lupi [ ]

Recluta i ronin dei Cappelli di paglia.

Trofeo legato alla storia, impossibile mancarlo.

Fiamma ardente [ ]

Libera Taka dalla prigionia dei mongoli.

Trofeo legato alla storia, impossibile mancarlo.

Famiglia riunita [ ]

Libera lord Shimura dalle grinfie del Khan.

Trofeo legato alla storia, impossibile mancarlo.

Guida del popolo [ ]

Infondi coraggio nei contadini di Yarikawa.

Trofeo legato alla storia, impossibile mancarlo.

Diritto di nascita [ ]

Recupera l’armatura di tuo padre.

Trofeo legato alla storia, impossibile mancarlo.

Brace morente [ ]

Stermina i traditori in nome di un amico caduto.

Trofeo legato alla storia, impossibile mancarlo.

Lo Spettro [ ]

Accetta la tua nuova identità.

Trofeo legato alla storia, impossibile mancarlo.

Alleanza in esilio [ ]

Ricongiungiti coi tuoi alleati nel gelo del nord.

Trofeo legato alla storia, impossibile mancarlo.

La resa dei conti [ ]

Affronta il Khan.

Trofeo legato alla storia, impossibile mancarlo.

Lama fulminea [ ]

Sconfiggi 20 nemici con una parata perfetta seguita da un contrattacco.

Trofeo molto semplice. Il sistema di combattimento di Ghost of Tsushima invita il giocatore a porre maggiore attenzione sugli attacchi dei nemici, in modo tale da poter parare e contrattaccare l’avversario in uno scontro secco. La parata perfetta non è nient’altro che il noto “parry”, e per sconfiggere il nemico con una parata a cui segue un contrattacco, avrete bisogno che esso sia abbastanza indebolito. Otterrete questo trofeo con assoluta naturalezza, ad ogni modo, eseguite una parata perfetta ed attaccate subito il nemico, facendolo dunque fino a venti volte, si sbloccherà questo trofeo.

Protezione testimoni [ ]

Colpisci con una freccia un nemico terrorizzato in fuga.

Per ottenere questo trofeo, avrete innanzitutto bisogno dell’armatura da Spettro e dell’abilità che vi permetterà di terrorizzare i nemici. Una volta che avrete attivato questa modalità (che ricordiamo, si attiva dopo aver ucciso 5 nemici senza aver subito danni con l’armatura dello spettro, o 7 senza di essa), eliminate tutti i nemici e non appena quelli rimasti davanti a voi inizieranno a scappare, imbracciate l’arco e scoccate una freccia per ucciderlo. Una volta che avrete colpito il nemico in fuga, sbloccherete questo trofeo.

Nessuno scampo [ ]

Sconfiggi il massimo numero di nemici in un solo confronto.

Per ottenere questo trofeo avrete bisogno dell’armatura del clan Sakai e delle abilità che potenziano i confronti. Potenziate al massimo l’armatura sopracitata, la quale detiene un’abilità utile ad aumentare il numero di nemici in un solo confronto, equipaggiatela e avviatene uno. Sbloccherete questo trofeo nel momento in cui sconfiggerete ben cinque nemici in un solo confronto, ossia il numero massimo richiesto dalla coppa in questione. Una volta fatto, la coppa sarà completamente vostra.

Via con gli affari [ ]

Fai barcollare i nemici 50 volte.

Trofeo molto semplice, non dovrete fare altro che spezzare la guardia ad almeno 50 nemici, facendoli così barcollare. Una volta fatto, avrete ottenuto anche questa coppa.

Ne resterà soltanto uno [ ]

Completa tutti i duelli con successo.

In Ghost of Tsushima vi sono la bellezza di venticinque duelli tra storia principale, missioni secondarie ed accampamenti dei mongoli, per ottenere questo trofeo dovrete completarli tutti. A seguire troverete un video che vi indicherà dove trovare ciascuno dei duelli.

Precisione spettrale [ ]

Uccidi 20 nemici con la Forma dello Spettro.

Trofeo molto semplice: non dovrete fare altro che eliminare 20 nemici mentre utilizzate la Forma dello Spettro. Questa forma la sbloccherete proseguendo nella storia e per utilizzarla dovrete eliminare 5 nemici con l’armatura dello Spettro o 7 nemici con qualsiasi altra armatura. Una volta attivata, potrete uccidere istantaneamente ben 3 nemici. Dunque per caricare questa forma speciale consigliamo l’utilizzo di un approccio stealth, così da eliminare abbastanza nemici senza essere colpiti. Una volta eliminati 20 nemici con la Forma dello Spettro, sbloccherete questo trofeo.

Lo Spettro della leggenda [ ]

Tessi la tua leggenda per ottenere il titolo di Spettro di Tsushima.

Man mano che si otterranno punti esperienza ed abilità, si avanzerà di titolo ottenendo nuove nomine. Il titolo “Spettro di Tsushima” rappresenta quello finale e per raggiungerlo vi basterà completare la main quest e tutte le missioni secondarie. Una volta che lo avrete raggiunto, sbloccherete questo trofeo.

Impari in fretta [ ]

Apprendi le forme di combattimento della pietra, dell’acqua, del vento e della luna.

Per ottenere le varie forme di combattimento, dovrete eliminare i generali mongoli. Essi si distinguono dai soldati per via della loro armatura, sempre dorata e quasi impenetrabile con le frecce. Sbloccare le varie forme di combattimento non dovrete fare altro che eliminare i generali che troverete nei vari accampamenti mongoli o durante la main quest. Una volta che avrete sbloccato le forme della pietra, dell’acqua, del vento e della luna, sbloccherete questo trofeo.

I trucchi del mestiere [ ]

Ottieni tutte le tecniche per le Armi spettrali da lancio.

Nell’albero abilità dello spettro potrete sbloccare delle armi speciali da utilizzare durante il combattimento. Fortunatamente non dovreste sbloccare necessariamente tutte le abilità dello Spettro, bensì, dovrete entrare in possesso delle seguenti armi:

– Kunai;

– Bomba di polvere nera;

– Bomba fumogena;

– Bomba adesiva;

– Campanellino;

– Petardo

Una volta che avrete messo mano a ciascun’arma spettrale sopracitata, sbloccherete questo trofeo.

La tempesta perfetta [ ]

Potenzia la spada al massimo.

Per ottenere questo trofeo dovrete potenziare la Spada Sakai al massimo, nonché la vostra unica ed inseparabile arma. Per potenziarla, innanzitutto, avrete bisogno di tre materiali: provviste, ferro ed infine oro. Questi tre ingredienti si trovano in abbondanza negli accampamenti dei mongoli e nei villaggi, anche eliminando i nemici potrete raccogliere questi materiali. Per potenziare la spada, dovrete recarvi da uno spadaio che si trova nelle città o nei tempi, capirete quando poter potenziare la spada controllando la disponibilità dei potenziamenti nel menù di personalizzazione dell’equipaggiamento. La spada avrà ben sette potenziamenti, una volta sbloccati tutti, otterrete questo trofeo.

L’uomo degli amuleti [ ]

Inserisci un amuleto in ognuno dei 6 spazi disponibili.

Potrete sbloccare gli slot degli amuleti pregando presso i santuari inari, ossia quelli dedicati alle volpi. Tutto quello che dovrete fare è, alla fine, pregare presso questi santuari finché non sbloccherete i sei slot amuleti (vedi il trofeo d’argento “Corpo, mente e spirito” per cercare i santuari). Una volta sbloccati gli slot, equipaggiatevi un amuleto in ciascuno di essi, così facendo sbloccherete finalmente anche questo trofeo.

Colmo di doni [ ]

Raccogli 10 doni.

Trofeo molto semplice, una volta che completerete una missione vi verrà conferito un dono presso l’albero che domina un tempio qualsiasi. Recatevi dunque in un tempio a vostro piacimento dopo aver completato una missione e raccogliete il dono disponibile. Raccoglietene almeno dieci per ottenere questo trofeo.

Fascino letale [ ]

Ottieni 30 decorazioni.

Le decorazioni non sono altro che personalizzazioni dell’equipaggiamento, dalla spada all’armatura e ciascuno dei pezzi che la compongono. Potrete trovare le decorazioni in diversi modi, acquistandole dai mercati per esempio oppure presso i punti d’interesse contrassegnati dal “?”. Anche attraverso i doni nei tempi è possibile ottenere ulteriori decorazioni. Una volta che avrete ottenuto almeno 30 decorazioni sbloccherete questo trofeo.

Luce nel buio [ ]

Riaccendi tutti i fari di Tsushima.

Sulle coste dell’isola troverete diverse torri in cui dovrete accendere un braciere, esse altre non sono che i fari di Tsushima. Ve ne sono 8 in totale ed essi sono segnalati sulla mappa con il “?”. Una volta che li avrete riaccesi tutti sbloccherete il trofeo, a seguire troverete un video che vi mostrerà dove trovare ciascun faro presente sulla mappa.

Covo di ladri [ ]

Scopri la baia di Umugi.

Trofeo legato alla storia, impossibile mancarlo.

Favore dei kami[ ]

Trova tutti i santuari shinto di Tsushima e onorali.

Anche i santuari di shinto sono contrassegnati sulla mappa dal “?” e in totale ve ne sono 16. In queste attività secondarie dovrete percorrere un lungo percorso prima di giungere al santuario ed ottenere l’amuleto, tutto quello che dovrete fare per ottenere questo trofeo è completare il percorso in questione ed onorare il santuario per ricevere la ricompensa. A seguire troverete un video che vi illustrerà come trovare e completare tutti i santuari di shinto.

Onora gli invisibili [ ]

Inchinati di fronte a 10 altari nascosti a Tsushima.

In giro per la mappa di Ghost of Tsushima vi sono degli altari nascosti contrassegnati da un cartello in cui viene indicato di inchinarsi. Essi non sono segnalati sulla mappa di gioco come tutti gli altri collezionabili, e una volta che vi inchinerete dinanzi a loro vi verrà data una conferma con un effetto di risposta (es. appaiono dei granchi intorno a voi, delle rane vi saltano addosso e così via). Per ottenere questo trofeo, dovrete inchinarvi di fronte a 10 altari nascosti, per trovarli, vi suggeriamo di seguire il video in allegato.

Oggetti smarriti [ ]

Trova un Pilastro dell’onore e raccogli il kit per spada.

Per la mappa di Tsushima vi sono 23 pilastri dell’onore in cui poter raccogliere un kit per spada, ossia una decorazione di personalizzazione per la spada Sakai. Per ottenere questo trofeo ne dovrete raccogliere uno, niente di più semplice.

Maestri del bianco e del nero [ ]

Acquista un articolo dal mercante di tinta nera e uno dal mercante di tinta bianca.

In Ghost of Tsushima vi sono due mercanti speciali: quello di tinta nera e quello di tinta bianca. Entrambi vendono decorazioni, in cambio di fiori, per spada ed armatura per le due tinte sopracitate. Essi sono ben nascosti sulla mappa seppur vengono contrassegnati con l’idilliaco “?”. Per ottenere questo trofeo non dovrete fare altro che acquistare un articolo da entrambi i mercanti, per trovarli vi suggeriamo di seguire il video che troverete in allegato.

Dolore di una fucina caduta [ ]

Suona il “Lamento della tempesta” sulla tomba di un amico.

Per sbloccare le canzoni per il flauto dovrete raccogliere i grilli ingabbiati nei vari cimiteri del gioco e il “Lamento della tempesta” sarà la seconda canzone in cui entrerete in possesso raccogliendo 5 grilli. Una volta sbloccata, dovrete recarvi, dal secondo Atto in poi, presso la tomba di Taka, luogo che potrete raggiungere addirittura con un viaggio rapido su di esso. Una volta che vi troverete lì, suonate il Lamento della tempesta davanti alla sua tomba, ottenendo così anche questo trofeo. A seguire, troverete un video che vi mostrerà dove si troverà la sua tomba.

Un istante da immortalare [ ]

Personalizza una scena in modalità foto.

Trofeo molto semplice, non dovrete fare altro che attivare la modalità foto (freccetta destra del D-pad) e modificare l’immagine a vostro piacimento, una volta fatto sbloccherete questo trofeo.

Avido lettore [ ]

Raccogli 20 testimonianze.

Negli accampamenti, forti e villaggi troverete dei documenti che narrano di alcuni eventi. Per ottenere questo trofeo non dovrete necessariamente raccogliere tutte le testimonianze, bensì ve ne basteranno 20. Questi collezionabili non sono contrassegnati sulla mappa. A seguire troverete un video che vi mostrerà dove trovare tutte le testimonianze.

Conosci il tuo nemico [ ]

Raccogli 20 manufatti mongoli.

Così come per le testimonianze, anche i manufatti mongoli si trovano presso accampamenti, villaggi e forti. Anche qui basterà raccogliere 20 manufatti mongoli per ottenere questo trofeo. A seguire troverete un video che vi mostrerà dove trovare tutti i manufatti mongoli.

Eroe delle masse [ ]

Libera 12 zone occupate a Izuhara.

Vedi il trofeo d’argento “Grande liberatore”

Una lotta per l’isola… [ ]

Libera tutte le zone occupate a Izuhara.

Vedi il trofeo d’argento “Grande liberatore”

Una vera liberazione [ ]

Libera 8 zone occupate a Toyotama.

Vedi il trofeo d’argento “Grande liberatore”

A difesa del santuario… [ ]

Libera tutte le zone occupate a Toyotama.

Vedi il trofeo d’argento “Grande liberatore”

Sgombero [ ]

Libera 7 zone occupate a Kamiagata.

Vedi il trofeo d’argento “Grande liberatore”

Un nuovo porto sicuro [ ]

Libera tutte le zone occupate a Kamiagata.

Vedi il trofeo d’argento “Grande liberatore”

Trofei d’argento

Il monaco guerriero[ ]

Completa tutti i racconti di Norio.

Norio apparirà dall’Atto 2, non appena avrete liberato Lord Shimura dalle grinfie di Khan. Una volta che avrete fatto la sua conoscenza, sbloccherete i suoi racconti che in totale sono 9. Le sue missioni si sbloccheranno man mano che avanzerete con la trama, dunque non preoccupatevi se non appariranno più le sue missioni: dovrete semplicemente andare avanti. Una volta che avrete completato tutte le sue missioni, sbloccherete questo trofeo.

La guerriera vendicatrice[ ]

Completa tutti i racconti di Masako.

Anche Lady Masako vi intratterrà nella sua side story per la bellezza di 9 missioni e sarà disponibile già ad inizio gioco. Completerete i suoi racconti nell’Atto 3, dove si consumerà il suo finale. Una volta che avrete completato tutti i suoi racconti, sbloccherete questo trofeo.

L’arciere inflessibile[ ]

Completa tutti i racconti di Ishikawa.

Anche Ishikawa sarà disponibile da subito ed opta per una side story dalla durata di 9 missioni e come Lady Masako e Norio, porterete a termine i suoi racconti durante l’Atto 3. Una volta che avrete completato tutte le missioni che lo riguardano, sbloccherete questo trofeo.

La ladra risoluta[ ]

Completa tutti i racconti di Yuna.

I racconti di Yuna saranno disponibili dall’Atto 2 in poi, la sua side story vi terrà impegnati per 4 missioni. Una volta che le avrete portate a termine, sbloccherete anche questo trofeo.

Cantastorie[ ]

Completa tutti i racconti mitici.

I racconti mitici sono delle missioni le quali vi permetteranno di sbloccare delle abilità speciali od armature. Queste missioni si sbloccano presso i vari bardi sparsi per l’isola di Tsushima e sono sei in totale. Per location delle missioni e soluzioni, vi invitiamo a seguire il video che troverete in allegato, una volta che avrete portato a termine tutti i racconti mitici, sbloccherete questo trofeo.

Buona caduta[ ]

Fai cadere un nemico da una sporgenza e uccidilo infliggendogli danni da caduta.

Per ottenere questo trofeo avrete bisogno di alcune abilità specifiche: innanzitutto occorre la forma del vento, dopodiché vi serviranno le abilità spallata e Calcio tifone potenziato, dopodiché cercate un nemico che si trova su una sporgenza (anche sopra una torre va bene) ed eseguite la combo di attacchi pesanti con la forma del vento. Così facendo, arriverete al punto in cui calcerete il nemico (attacco che fa parte della combo) facendolo volare lontano. L’altezza vi permetterà di uccidere il nemico senza troppe difficoltà, il nostro consiglio è quello di indebolire ovviamente l’avversario, uccidendolo così con i danni da caduta una volta scaraventato da una sporgenza. Una volta che avrete ucciso il nemico con i danni da caduta, sbloccherete questo trofeo.

Cosplayer del clan Cooper[ ]

Indossa le vesti di un ladro leggendario.

Per ottenere questo trofeo avrete bisogno innanzitutto dell’armatura Gosaku, della Fascia di Karma, Kit spade di Sly Tanuki e infine delle tinteggiature per l’armatura. Per trovare tutti i pezzi dell’armatura, vi invitiamo a seguire il video in allegato, una volta che sarete riusciti ad ottenere tutti i pezzi ed equipaggiarli, sbloccherete questo trofeo.

Corpo, mente e spirito[ ]

Completa tutte le sorgenti termali, gli haiku, i santuari di Inari e gli Spezza-bambù.

In Ghost of Tsushima, sorgenti termali, haiku, santuari Inari e Spezza-bambù sono contrassegnati da un punto interrogativo sulla mappa. Dunque, per completarli, vi basterà visitare tutti i “?” presenti sulla mappa e consultare i progressi nel menù di pausa. Una volta che li avrete completato tutte le attività secondarie sopracitate, sbloccherete questo trofeo.

Grande liberatore[ ]

Libera tutta l’isola di Tsushima.

Sull’Isola di Tsushima dovrete liberare fattorie, villaggi, accampamenti ed avamposti occupati dai mongoli. Questi obiettivi vengono contrassegnati in rosso sulla mappa e completandoli tutti quanti si avrà modo di svelare l’intera mappa di gioco senza esplorarla completamente. Consigliamo di riservare questa attività all’endgame così da rendere meno ostica la liberazione dell’Isola di Tsushima che dovrete compiere nelle tre regioni. Una volta che avrete sgominato tutte le occupazioni mongole, sbloccherete questo trofeo.

Trofei d’oro

Mono No Aware[ ]

Fai pace col tuo passato e accetta il peso del presente.

Trofeo legato alla storia, impossibile mancarlo.

Amico della gente[ ]

Completa tutti i racconti di Tsushima.

In Ghost of Tsushima vi sono in totale 61 racconti di Tsushima le quali equivalgono alle classiche missioni secondarie. Tutte le missioni secondarie appariranno sulla mappa fortunatamente, eccetto due: una apparirà nella Foresta di Jogaku e l’altra nel villaggio di Kawamata, nella regione di Toyotama. Le missioni secondarie appariranno man mano che visiterete i vari luoghi nella mappa. Le missioni vengono contrassegnate da un marker argentato, dunque non avrete troppo di cui preoccuparvi e nessuna di esse sarà missabile. Una volta che avrete completato tutti i racconti di Tsushima, sbloccherete anche questo trofeo.

Trofeo di Platino

Leggenda vivente[ ]

Ottieni tutti i trofei.

Complimenti, ora il popolo di Tsushima vi riconoscerà come il “Platinatore” di Ghost of Tsushima!