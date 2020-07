Halo Infinite: il multiplayer non verrà rimandato, parola di 343 Industries

Dopo la presentazione del gameplay legato alla campagna di Halo Infinite, nuovo progetto targato 343 Industries, in molti sono preoccupati del risultato finale dedicato al prodotto, in arrivo a fine 2020 su PC e Xbox Series X. Ebbene, nonostante si sia generato del malcontento dei giocatori sul comparto tecnico presente nell’opera, gli utenti pensano che la componente multiplayer non sarà presente al lancio.

Ebbene, a calmare i bollenti spiriti ci ha pensato direttamente 343 Industries, rassicurando gli appassionati su Twitter ed annunciando che il multiplayer dedicato ad Halo Infinite sarà presente sin dal lancio del prodotto, smentendo tutte queste voci di corridoio.

Nothing to see here folks, this is not true.

— Brian Jarrard (@ske7ch) July 24, 2020