Tencent annuncia Qualcomm come sponsor ufficiale

Tencent ha annunciato che la Qualcomm Snapdragon Elite Gaming è lo sponsor ufficiale della stagione zero di PUBG Mobile World League (PMWL)

Si tratta di una società americana più nota per i prodotti a semiconduttore Snapdragon, che sono unità centrali di elaborazione per dispositivi mobili.

Snapdragon Elite Gaming è un arsenale di funzionalità hardware e software che è stato ottimizzato per concentrarsi sui giochi, secondo il sito Web ufficiale di Qualcomm.

Il PMWL in corso ha un montepremi totale di $ 850.000. La lega doveva essere un evento offline presso lo studio di recente costruzione per PUBG Mobile a Katowice, in Polonia.

È stato spostato in un ambiente online, tuttavia, a causa della pandemia di COVID-19. Si concluderà il 9 agosto.

L’annuncio ufficiale della sponsorizzazione afferma che Qualcomm Snapdragon Elite Gaming offre “esperienze ultra fluide” e “trasforma il tuo cellulare in una macchina da gioco”.

Qualcomm è la seconda società a sponsorizzare il PMWL. Mountain Dew, il marchio di bibite gassate, è la bevanda ufficiale del PMWL.