StarCraft II compie 10 anni, Blizzard rilascia aggiornamento

StarCraft II è in circolazione da quasi un decennio ormai. Per commemorare il decimo anniversario del gioco, Blizzard sta testando pubblicamente un aggiornamento per l’anniversario , introducendo nuovi risultati della campagna per ogni missione nel gioco base di StarCraft II e le sue tre espansioni, oltre ai cambiamenti che consentono ai giocatori di creare le proprie campagne personalizzate.

Uno dei motivi per cui StarCraft II è rimasto così a lungo è che i fan lo hanno mantenuto in vita creando campagne personalizzate nel gioco. Blizzard ha ora assorbito diversi elementi dall’editor di giochi di Warcraft III , rendendo l’interfaccia in StarCraft II più facile da usare. La patch per l’anniversario ha anche introdotto una nuova lobby in transizione, rendendo più semplice lo spostamento tra due mappe in multiplayer, oltre a una nuova sottosezione “Campagna” nel menu delle varianti del gioco.

Tecnicamente, Blizzard ha rilasciato molte di queste modifiche con i test pubblici dell’aggiornamento 4.13 di martedì scorso. Non è chiaro quali funzioni dell’aggiornamento dell’anniversario siano nuove di zecca e quali siano le modifiche alle funzioni rilasciate nella patch precedente.