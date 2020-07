IWillDominate è stato rimosso dal League Partnership Program

L’ex giocatore e streamer del Team Liquid League, IWillDominate ha detto ai suoi spettatori di Twitch oggi che Riot Games lo ha rimosso dal programma di partnership della Lega (LPP), il che significa che non può più fare co-streaming ai giochi LCS o Academy. Inoltre, non ha più accesso a League Unlocked.

IWillDominate ha mostrato ai suoi spettatori la dichiarazione che ha ricevuto da Riot in merito alla sua rimozione.

Di recente, il nostro sistema ha segnalato dichiarazioni fatte sul tuo account di social media che hanno violato le nostre politiche e desiderano promuovere una comunità sicura e inclusiva



Dato che IWillDominate era in libertà vigilata al momento di queste “dichiarazioni”, è stato completamente rimosso dal programma. Riot non gli ha mostrato quali dichiarazioni avevano infranto le linee guida LPP.

Lo streamer di Twitch, Yassuo, insieme a molti fan di IWillDominate, ha chiesto a Riot di ripristinare il suo status nel LPP. ” #FREEDOM , #FREEIWD #FREETHECRACKHEAD #FREEMYBOY “, ha detto Yassuo su Twitter.

Questa non è la prima volta che Riot ha causato polemiche penalizzando una figura di spicco della comunità LoL . A giugno, Riot ha messo in libertà vigilata l’ex Mid Laner di Cloud9, Hai, nel programma di partenariato della Lega a causa di una restrizione alla chat . La dichiarazione diceva che sarebbe stato rimosso dal programma se non si fosse comportato in conformità con le linee guida entro i prossimi tre mesi.