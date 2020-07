Fable non sarà un MMORPG, stando ad altri rumor

Durante l’Xbox Games Showcase, tanto è stato mostrato e forse non tutto apprezzato, ma la sua chiusura ha sicuramente destato chiunque, dato che come ultimo titolo è stato mostrato il nuovo Fable, targato Playground Games. Dopo tantissimi rumor ecco che finalmente, la nuova opera, è stata scoperta ed annunciata, seppur con zero informazioni a riguardo.

Poco dopo quel trailer, l’internet ha iniziato a farsi sentire, con varie voci che parlavano di un possibile MMO o MMO-Lite. Nelle ultime ore, d’altro canto, altri rumor sono arrivati ma, questa volta, puntavano ad un titolo lontano dai canoni di un MMORPG.

Come riportato da Windows Central, alcune fonti piuttosto vicine al titolo della Playground Games, affermano che questo non sarà un MMO. Le stesse fonti però, hanno confermato che potrebbero esserci dei servizi online, come spazi condivisi e cooperativa ma senza arrivare ai livelli di un MMO.

Ovviamente, noi di GamesVillage vi ricordiamo che tutto ciò è da prendere con le pinze, data la non ufficialità delle fonti. Oltre al trailer presentato durante lo showcase, non vi sono altre informazioni in merito a Fable ma vi terremo sicuramente aggiornati per eventuali novità.