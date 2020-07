Fight Crab arriva su Switch in occidente il 15 settembre

Il gioco di combattimenti tra granchi, Fight Crab, arriverà per Nintendo Switch, tramite il Nintendo eShop, il 15 settembre in Nord America, Europa ed Australia. Lo hanno annunciato il publisher Mastiff e lo studio di sviluppo Calappa Games recentemente.

Inoltre, vi sarà una versione PC Windows 10 in arrivo il 30 luglio tramite Steam mentre in Giappone, la versione Switch uscirà il 20 agosto, sia in versione fisica che digitale. Qui sotto potrete leggere una panoramica di Fight Crab direttamente da Mastiff.