Hideo Kojima e Junji Ito insieme per un nuovo horror?

Tutti siamo a conoscenza della triste vicenda dietro Silent Hills di Konami e Hideo Kojima. La demo P.T, poi la cancellazione e la partenza (se così può definirsi) di Kojima sulla propria strada, arrivando, o meglio fondando poi la Kojima Productions. Il papà della serie Metal Gear è stato più volte pregato di creare una IP che rispecchiasse o migliorasse addirittura l’idea originale di P.T o comunque, un horror game in generale e, lui stesso, ha confermato più d’una volta il suo desiderio di crearne uno ed ora, secondo alcuni indizi, potrebbe esserci davvero qualcosa in cantiere.

Recentemente, durante un’intervista al Comic-Com 2020, il famosissimo mangaka di horror giapponese, Junji Ito, ha suggerito l’idea di esser stato messo in contatto con Hideo Kojima per lavorare ad un nuovo progetto horror. Quando poi, gli è stato successivamente chiesto se stesse effettivamente lavorando ad un progetto videoludico, Ito ha negato la cosa ma ha appunto detto di esser stato in contatto con Kojima riguardo un possibile progetto horror ma che pare esser ancora privo di dettagli. Queste le parole di Ito:

So che il direttore Kojima ha voluto mettersi in contatto con me ed ha poi affermato che potrebbe avere un’idea per un horror game, invitandomi a partecipare nello sviluppo per quanto, ora come ora, non vi siano ancora dettagli di alcun tipo.