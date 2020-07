God of War 2: i rumor smentiti da Cory Barlog

Sicuramente God Of War per PlayStation 4 è stato un titolo di successo, acclamato dalla critica e dall’utenza, ma ciò non vuol dire necessariamente che un secondo titolo sia, a tutti gli effetti, in sviluppo. Come succede spesso, soprattutto negli ultimi tempi, da qualche giorno gira voce di un possibile annuncio, al prossimo (possibile) appuntamento Sony, di un God of War 2 con rilascio nel 2021.

Come previsto, tutto ciò è stato poi smentito. Proprio Cory Barlog, ha recentemente pubblicato un tweet il quale, pur non parlando direttamente delle voci, ha chiuso il discorso con una GiF piuttosto esplicativa. Un sonoro “No” potrebbe bastare a calmare le voci di un secondo capitolo di God of War.

C’è da dire però che lo studio di Barlog, SIE Santa Monica, sta assumendo nuove figure (probabilmente per un nuovo God of War, ma ciò non vuol dire che sia già bello che pronto), mentre il CEO di PlayStation, Jim Ryan, ha suggerito l’idea che molti giochi per la nuova console debbano ancora essere annunciati mentre da pochi giorni si è tenuto l’Xbox Games Showcase, di cui potete leggere qui il nostro recap. Quindi, vi sarà sicuramente un God of War 2, solo che non lo vedremo per ora.