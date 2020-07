Resident Evil Village: nuovo trailer in arrivo ad agosto?

Sono emersi dei nuovi rumor riguardanti prettamente Resident Evil Village, nuovo capitolo della serie Capcom ed annunciato ufficialmente durante l’evento Sony Interactive Entertainment dedicato ai giochi next-gen di PlayStation 5. Ebbene, secondo quanto rivelato dall’insider DuskGolem, utente che ha già azzeccato numerosi indizi su questa nuova iterazione, rivela delle notizie sicuramente succose per coloro che stanno aspettando con trepidante attesa l’opera nipponica.

Andando nello specifico, una fonte all’interna di Capcom avrebbe svelato a quest’ultimo che, a partire dal mese di agosto, l’azienda giapponese pubblicherà in rete un nuovo trailer incentrato proprio su Resident Evil Village. Ecco le dichiarazioni dell’insider DuskGolem:

Insomma, tutto ciò non è ancora stato ufficializzato da Capcom stessa, quindi vi preghiamo di prendere il tutto con le dovute precauzioni, nonostante in passato DuskGolem sia stato parecchio affidabile per tutto quello che concerne questo nuovo capitolo della serie, dove riprenderemo i panni di Ethan Winters. Adesso la parola spetta a voi. Attendete l’opera in questione? Fateci sapere la vostra qui sotto nei commenti.

I feel like this shouldn't be very surprising as Capcom already has said there'd be more RE8 stuff in August, but yes there will be a new RE8 trailer next month, along with some other things. https://t.co/0P1z513Hez

— AestheticGamer aka Dusk Golem (@AestheticGamer1) July 24, 2020