The Medium arriverà anche su PlayStation 5?

The Medium, il nuovo horror-psicologico targato Bloober Team, è stato annunciato per Xbox Series X e PC e arriverà su queste due piattaforme nel alla fine del 2020. Per adesso dunque, il gioco non giungerà su PlayStation 5, ma questo non vuol dire che non possa essere pubblicato nel corso dei mesi successivi.

Blair Witch, altro titolo di Bloober Team, fu annunciato inizialmente solo per Xbox One e PC, ma successivamente è poi approdato anche su PlayStation 4 e Nintendo Switch. Dunque, nulla ci vieta di ipotizzare un possibile arrivo di The Medium anche sulla console next-gen di Sony Interactive Entertainment, ma ovviamente questo avverrà soltanto nei mesi successivi alla sua pubblicazione su Xbox Series X e PC. Avete visto il secondo trailer-gameplay dedicato al gioco?