God of War 2 sarà presente al prossimo evento PS5?

God of War 2 si farà, questo è più che ovvio! Al momento però non esiste alcun annuncio ufficiale da parte di Sony Santa Monica Studio, che dunque sta lavorando sul sequel della nuova avventura di Kratos e Atreus in attesa di avere il materiale adatto per diffondere l’annuncio. Stando ad un nuovo rumor però, il reveal potrebbe essere più vicino del previsto.

Lo youtuber “Moore’s Law is Dead” è intervenuto sul proprio canale e ha affermato che God of War 2 verrà annunciato ufficialmente in occasione della prossima presentazione di PlayStation 5, non ancora confermata ma rumoreggiata per il prossimo 6 agosto ore 22:00 (italiane). Lo youtuber sostiene di essere entrato in contatto con alcune fonti anonime, ma sicure, che gli hanno rassicurato sulla bontà delle informazioni.

Inoltre, sempre nel corso della medesima presentazione, verrà mostrato anche un gioco appartenente ad una serie molto importante, ma che manca sulle console di Sony Interactive Entertainment da diversi anni ed è pronta a tornare in vita su PlayStation 5. Trattandosi di un insider poco noto, vi invitiamo a trattare tutte queste informazioni con le dovute precauzioni, dato che a nostro avviso si tratta di notizie troppo deboli per essere considerate come indiscrezioni a seguire. Intanto, il game director Cory Barlog ha commentato i recenti rumor emersi sul gioco!