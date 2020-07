Marvel’s Avengers: annunciata la data del secondo War Table

Marvel’s Avengers avrà molto presto il suo secondo evento War Table, con Square Enix e Crystal Dynamics che hanno annunciato la data della seconda presentazione dedicata al titolo in arrivo il 4 settembre 2020 su PlayStation 4, Xbox One, PC, Google Stadia e in seguito, anche su PlayStation 5 e Xbox Series X.

Il tweet svela infatti che il War Table si terrà mercoledì 29 luglio 2020 e inizierà alle ore 19:00. L’evento sarà focalizzato soprattutto sull’imminente Beta del gioco, che si terrà su console a partire dal 7 agosto. Non mancheranno aggiornamenti e video-gameplay dell’action-RPG con protagonisti i Vendicatori della Marvel, sperando che venga mostrato qualcosa in più rispetto alla precedente presentazione.

Three days until we break down everything you need to know about the BETA during our July Marvel's Avengers WAR TABLE. #Reassemble #EmbraceYourPowers

Tune in at https://t.co/42XCpSp0R3 pic.twitter.com/k47YsQMf5R

