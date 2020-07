Japan Fighting Game Publishers Roundtable: l’incontro sarà il 1 agosto

Il Japan Fighting Game Publishers Roundtable si farà, e ci saranno proprio tutti. I principali produttori di piacchiaduro giapponesi hanno infatti annunciato che si incontreranno in un evento streaming che si terrà il 1 agosto alle 9.00 ora locale (le 2.00 italiane).

Hanno confermato la propria presenza publisher del calibro di Arc System Works, Arika, Bandai Namco, Capcom, Koei Tecmo e SNK. L’incontro sarà apertamente visibile sui canali Youtube di Arc System Works, Tekken, Capcom Fighters JP e Dead or Alive. L’incontro prevede la partecipazione di alcune figure di spicco dell’industria videoludica nipponica nel campo dei picchiaduro che discuteranno dei temi scelti in precedenza dagli utenti e relativi ai giochi di combattimento e agli eSports, fornendo il punto di vista delle case di produzione.

Parteciperanno, per Arc System Works, Daisuke Ishiwatari, direttore generale della serie di Guilty Gear (qui la nostra anteprima sull’ultimo capitolo) e il direttore generale del comparto picchiaduro Kazuto Sekine. Per Arika invece ci sarà Akira Nishitani, produttore di Fighting Ex Layer, mentre Bandai Namco avrà Katsuhiro Harada, produttore capo della serie di Tekken (che anche quest’anno vivrà il suo World Tour), e Motohiro Okubo, produttore di Soulcalibur VI (qui la nostra recensione). Capcom parteciperà con Shuuhei Matsumoto e Takayuki Nakayama, rispettivamente produttore e director di Street Fighter V (arrivato ormai alla sua Champion Edition), mentre per Koei Tecmo ci sarà Yuhei Shinbori, prduttore di Dead or Alive 6 (qui la nostra recensione), e per SNK il produttore Yasuyuki Oda e il direttore Nobuyuki Kuroki.

Un evento, questo Japan Fighting Game Publishers Roundtable, davvero imperdibile. Siete pronti?