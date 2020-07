Call Of Duty 2020: data e titolo presto in arrivo?

Molteplici leaks nelle ultime settimane e mesi hanno chiarito che il Call of Duty di quest’anno sarà sviluppata da Treyarch, e che sarà un altro gioco della serie Black Ops. Presumibilmente un reboot sulla scia di Modern Warfare dello scorso anno, voci hanno dichiarato il titolo del gioco come Call of Duty Black Ops – Cold War, voci che ora trovano nuove prove che potrebbero confermarle ulteriormente.

Le immagini promozionali di Doritos Double XP stanno facendo il giro di Internet (condiviso su Twitter da TheGamingRevolution) includono, molto chiaramente, il logo di Call of Duty Black Ops – Cold War, confermando quindi almeno in prima battuta il nome del gioco, la cui tematica se vogliamo era già stata ripresa dal leak precedente . Inoltre, anche le date per la promozione in questione potrebbero contenere anche alcune informazioni interessanti.

La promozione inizia il 5 Ottobre, che potrebbe benissimo essere la data di uscita del gioco. Che, ovviamente, sarebbe in linea con il time-frame dei giochi della serie, anche se varrebbe la pena notare che alcuni escono spesso a novembre e, dato che questo è un anno di lancio della console, Activision potrebbe voler resistere fino alla fine.

Ovviamente vi ricordiamo che si tratta di leaks, quindi vi invitiamo a prenderli con la dovuta cautela. Certo è che stavolta, gli indizi sembrano davvero puntare in un’unica direzione. Noi, come sempre, vi terremo aggiornati su qualsiasi novità.

These are the two Doritos Double XP promotional images that I was DM'd earlier from an anonymous source for Call of Duty 2020 Black Ops Cold War. I was too worried about copyright issues to post them earlier but since CharlieIntel shared them I (assume?) they're safe. pic.twitter.com/yvvjH7CvKU

— TheGamingRevolution (@TheGamingRevo3) July 26, 2020