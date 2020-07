Avowed: si punta al lancio tra il 2022 e il 2023

Dopo aver rivelato Avowed con una trailer all’Xbox Games Showcase, Obsidian Entertaiment comincia a lasciar trapelare qualche piccolo dettaglio sul suo prossimo RPG action. Anche se la casa di produzione è infatti impegnata su titoli come Grounded, che uscirà domani, e Peril of Gorgon, DLC di The Outher Worlds, non dimentica di far filtrare, attraverso l’insider sponger, qualche nuovo particolare sul suo futuro gioco di ruolo.

Prima di tutto va detto che la data di rilascio di Avowed è tutt’altro che prossima: Obsidian punta infatti al tardo 2022, o all’inizio del 2023 per il lancio del gioco. Tuttavia un’attesa così lunga potrebbe essere giustificata se il titolo tenesse fede alla promessa di essere molto più ampio di The Elder Scrolls 5: Skyrim. Un open world sconfinato dunque, che avrà luogo nello stesso universo della serie di Pillars of Eternity (anche se la storia sarà indipendente da questi titoli), in un mondo chiamato Eora. L’insider ha inoltre dichiarato che Obsidian si concentrerà sull’intelligenza artificiale next-gen, sulle luci e sul modo in cui la magia interagirà con la fisica nel gioco, anche se nessuna spiegazione è stata aggiunta a questa criptica informazione.

Nonostante il paragone con Skyrim, Avowed avrà un approccio completamente diverso, sarà possibile avere dei compagni, e saranno presenti creature già note ai giocatori di Pillars of Eternity, anche se si sta già lavorando su nuovi esseri da inserire. Per quanto riguarda l’ambientazione, ci sarà molta attenzione al paesaggio, che sarà punteggiato di edifici, statue e punti di riferimento. Sono previste due città di grandi dimensioni, oltre a molte altre più piccole, ma molta cura sarà posta anche sulle aree selvagge e desolate, come montagne, deserti e fiumi, nei quali (sì, sarà un’opzione) si potrà nuotare.

Ci sarà un sistema metereologico in tempo reale, del quale la nebbia sarà una parte molto importante, e un ampio set di attrezzi per le creazioni. Il progetto sarebbe partito da due anni e sette mesi, e nonostante per il periodo di pre-produzione il team non sia stato particolarmente numeroso, da ormai due anni ci sono circa 100 persone sul gioco, ed è previsto che il team si ingrandisca ulteriormente.

Ovviamente alcuni questi aspetti potrebbero subire dei cambiamenti durante la fase di sviluppo, ma senza dubbio Avowed rimane un titolo interessante da tenere d’occhio per un futuro non proprio prossimo