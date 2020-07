Halo Infinite: il nuovo titolo continuerà la storia di Halo 5

Dopo il trailer mostrato all’Xbox Games Showcase, i creatori di Halo Infinite (qui la nostra anteprima) continuano a darci novità sul prossimo capitolo dell’amata saga che ha come protagonista Master Chief. Dopo aver confermato che il gioco concluderà la “saga dei Precursori”, e che aprirà a nuove avventure, infatti, 343 Industries ha dato ai fan qualche indizio in più sulla trama dell’attesissimo sparatutto.

In un Q&A con il capo dello studio, Chris Lee, il capo del design Jerry Hook e il direttore creativo associato Paul Crocker, è stato proprio quest’ultimo a rispondere alla domanda di WCCFTech su come il nuovo titolo si manterrà in equilibrio tra il rendere il necessario omaggio al primo, storico, titolo della saga, Halo: Combat Evolved, e la volontà di continuare la trama di Halo 5: Guardians, che si era concluso con un clamoroso cliffhanger:

“Beh, l’equilibrio sta nel fatto che vogliamo che tutti i giocatori, indipendentemente dal fatto che abbiano giocato un Halo, o tutti gli Halo, che siano immersi nella nostra tradizione o che non la conoscano affatto, possano affrontare questo viaggio e venirne fuori conoscendo molto riguardo ad Halo. Assolutamente sì, continuerà la storia di Halo 5.

Lo farà in un modo che probabilmente la gente non si aspetta e questo è stato uno dei nostri obiettivi mentre creavamo Halo Infinite. Non è un approccio ‘con lo stampino’, come molta gente pensa che facciamo. C’è molto mistero, molte cose che succederanno e che vogliamo che i giocatori trovino, sperimentino e imparino riguardo al franchise di Halo durante il gioco”

Crocker ha anche specificato che il trailer mostrato all’E3 2019, che mostra il Pilota alla deriva nello spazio, si pone dopo la fine di Halo 5, e che molte cose sono successe tra le storie dei due titoli:

“Ci sono un sacco di cose che sono accadute tra Halo 5 e Halo Infinite che hanno portato Chief a trovarsi in quella situazione, e tutte quante verranno rivelate mentre si gioca. Come ho detto prima, il fatto è che questo è un sequel della storia di Halo 5, ma è stato progettato per sorprendere i giocatori, e fare le cose in un modo diverso. Per noi è un trampolino di lancio per poter costruire nuovi Halo, nuove storie ambientate sull’anello, o altrove, in futuro”

Halo Infinite è previsto entro la fine del 2020, per PC, Xbox One e Xbox Series X. 343 Industries ha confermato anche che il gioco avrà da subito la modalità multiplayer, rassicurando così i fan della saga.