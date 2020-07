Resident Evil Village: possibile nuovo trailer

Resident Evil Village sarà disponibile nel 2021, e sebbene Capcom abbia già condiviso un bel po’ di informazioni sul prossimo sequel della serie survival horror più prolifica di sempre, ce ne sono ancora molti in cantiere. Quando il gioco è stato svelato all’evento di rivelazione di Playstation 5 a Giugno, si era detto che avrebbero condiviso un altro aggiornamento del gioco entro un paio di mesi, e ora che sono passati potremmo avere un’idea più chiara di ciò che potrebbe comportare.

Su Twitter, AestheticGamer (o Dusk Golem) – che è un noto leaker di Resident Evil con comprovata esperienza – ha dichiarato che un altro trailer del gioco arriverà ad Agosto. Come sottolinea, dato che Capcom aveva detto in precedenza che avrebbero avuto più materiale da condividere proprio per questo periodo dell’anno, non sorprende affatto che in cantiere ci sia anche un nuovo trailer. L’unica domanda a questo punto è quanto sarà esteso quel trailer, e quali nuove informazioni possiamo aspettarci che rivelino. Le voci suggeriscono che Resident Evil Village si concentrerà maggiormente sull’esplorazione rispetto agli altri giochi della serie, quindi forse questo è quel qualcosa che Capcom potrebbe evidenziare.

Agosto, ovviamente, è anche il mese indiziato per ricevere dei nuovi aggiornamenti su Playstation 5, e visto che Resident Evil Village uscirà nel 2021 proprio per la nuova console di Sony, oltre che per Xbox Series X e PC, sarebbe logico aspettarsi il trailer proprio in vista di questo nuovo evento: non ci resta che stare a vedere.

I feel like this shouldn't be very surprising as Capcom already has said there'd be more RE8 stuff in August, but yes there will be a new RE8 trailer next month, along with some other things. https://t.co/0P1z513Hez

— AestheticGamer aka Dusk Golem (@AestheticGamer1) July 24, 2020