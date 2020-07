Thor Love and Thunder: rivelati dettagli di trama e inizio riprese

Negli ultimi giorni, il regista di Thor Love and Thunder, Taika Waititi, e la star Natalie Portman hanno condiviso alcune indiscrezioni sulla sceneggiatura e su quando dovrebbero iniziare le riprese. Il primo aggiornamento arriva per gentile concessione di Portman, che ha rivelato casualmente che Thor 4 inizierà le riprese all’inizio del 2021. Portman ha condiviso l’aggiornamento mentre stava chattando con Serena Williams durante una chat di Instagram Live per il marchio di abbigliamento di Serena Williams questo fine settimana. Ad un certo punto della breve conversazione, Portman ha osservato che gireranno in Australia all’inizio del prossimo anno.

Il secondo aggiornamento arriva invece da Waititi, che si è aperto sulla sceneggiatura e su come sta andando la sua stesura. Parlando con BBC News, Waititi ha dichiarato:

“Penso che stia andando davvero bene. Abbiamo scritto e riscritto la sceneggiatura per oltre un anno e … in realtà, questa settimana, stiamo facendo un’altra stesura”



Ha poi continuato dicendo che la sceneggiatura di Thor Love and Thunder è terribilmente folle ma anche molto romantica, e parlando di romanticismo ha spiegato di voler fare qualcosa che non ha mai fatto prima, o meglio di cui non si è mai curato, cercando di introdurre qualcosa del genere romantico all’interno del film di azione.

È passato un anno da quando Thor Love and Thunder è stato annunciato ufficialmente al Comic-Con 2019. All’epoca avevamo appreso che Natalie Portman sarebbe tornata al MCU come Jane Foster e, ancora meglio, avrebbe probabilmente assunto il mantello al femminile di Thor. Inoltre, Chris Hemsworth e Tessa Thompson torneranno rispettivamente come Thor e Valkyrie. Nel frattempo, Collider ha confermato a marzo che Christian Bale interpreterà il cattivo di Thor Love and Thunder. Chi sia quel cattivo, non lo sappiamo ancora! Il film è attualmente programmato per il rilascio il 25 marzo 2022, sperando che non ci siano ulteriori ritardi a causa della pandemia. Vi terremo aggiornati!