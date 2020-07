Olivia De Havilland muore a 104 anni. Addio ad una delle ultime star della Golden Age

Ci ha lasciati la leggenda di Hollywood, Olivia de Havilland, nota per i suoi ruoli in Via col Vento e Le avventure di Robin Hood, morta ieri a 104 anni. De Havilland è stata una delle ultime star viventi dell’Età d’Oro di Hollywood, arrivando alla celebrità nei primi decenni del 20° secolo.

L’addetta stampa di Olivia de Havilland, Lisa Goldberg tramite The Hollywood Reporter, ha annunciato domenica la morte dell’attrice, che se n’è andata pacificamente e per cause naturali nella sua casa di Parigi. De Havilland viveva a Parigi da più di 60 anni, diventata sua patria mentre la sua carriera rallentava. La star di Via col Vento aveva festeggiato il suo 104° compleanno il 1° luglio, e le sue apparizioni pubbliche erano diminuite negli ultimi anni, con una sua ultima uscita avvenuta nel febbraio 2011 ai Cesar Awards in Francia.

Il primo ruolo sullo schermo di Olivia fu in Alibi Ike del 1935, poi notevoli apparizioni al fianco di Errol Flynn in Robin Hood e Captain Blood. Tuttavia, il suo ruolo di maggior impatto è arrivato alla fine degli anni ’30 in Via col Vento nei panni della dolce cugina Melanie di Scarlett O’Hara (Vivien Leigh). Da lì, de Havilland ha interpretato ruoli principali in Mia cugina Rachel, Dark Mirror e Lady in a Cage.

De Havilland è anche due volte vincitrice di un Oscar per le sue esibizioni in To Each His Own del 1946 e The Heiress del 1949. Gli ultimi ruoli di De Havilland sono di più di 30 anni fa, con la star che ha assunto ruoli minori come il film TV del 1988 The Woman He Loved e la miniserie del 1986 Anastasia: The Mystery of Anna. Con una carriera sullo schermo durata più di 50 anni, 60 film e numerosi premi al suo nome, sicuramente l’impatto di De Havilland su Hollywood sarà ricordato come uno dei più importanti della storia del cinema.