Katherine Langford vuole tornare come la figlia di Iron Man dopo essere stata tagliata dal film

Come ormai saprete, Katherine Langford è stata rimossa dalla versione cinematografica di Avengers Endgame. Un importante punto di discussione, infatti, è il ruolo di Langford come la versione più grande di Morgan Stark che è stata rimossa dalla versione di quello che sembra essere diventato il film più redditizio della storia del cinema. Ma non temete, la scena eliminata è stata aggiunta alla versione Endgame su Disney + perciò sarete in grado di vederla. Lo scorso novembre, il co-regista di Endgame, Joe Russo, ha spiegato perché hanno finito per tagliare la scena dal prodotto finale, dichiarando che la presenza di Morgan avrebbe solo rallentato la decisione di Tony Stark di utilizzare le Gemme dell’Infinito:

“Ovviamente, le Gemme dell’infinito hanno un potere enorme, e possono creare uno scenario in cui Tony potrebbe parlare con sua figlia in futuro, che gli direbbe che tutto andrà bene e gli permetterebbe di morire. Ma quando abbiamo inseriamo questa scena nel film, abbiamo pensato che rallentasse solamente la storia, poiché fa qualcosa di simile nella sequenza successiva quando dà il suo elogio personale.”

Katherine Langford durante una recente trasmissione radiofonica australiana ha dichiarato:

“Se devi essere tagliato da qualcosa, cerca almeno di fare l’esperienza di essere tagliato dal film Avengers Endgame. Non è poi così male e penso che quell’esperienza, anche solo per le riprese, sia stata fantastica. E penso che Disney + abbia finito per rilasciarlo comunque, ma sì, almeno ho l’esperienza e onestamente, penso sia stata una delle cose più belle che io abbia mai fatto, quindi sono solo felice di avere il ricordo.“

Se potesse scegliere, la protagonista di Cursed ha dichiarato che le piacerebbe riprendere il ruolo di Morgan Stark in un futuro film della MCU, ma ha aggiunto che se fosse già in accordi, non avrebbe modo di rivelarlo.

“L’universo Marvel non fa trapelare nulla, ed ero così spaventata dopo le riprese perché non potevo letteralmente dire nulla. Quindi, se lo facessi, non so se sarei in grado di dire qualcosa, ma mi piacerebbe!”