Galaxy Fan Edition avrà la fotocamera del Galaxy S20

Vi avevamo parlato tempo fa del Galaxy Fan Edition, il nuovo smartphone della Samsung che punta ad essere la versione Lite del nuovo Samsung Galaxy S20. Vi avevamo parlato di come entrambi i dispositivi fossero simili, in particolare di come entrambi i dispositivi montino il medesimo processore SoC Snapdragon 865. Ma ora, arrivano delle novità e sembra che i due Smartphone non abbiano in comune solo questo, ma anche la fotocamera.

Il Samsung Galaxy Fan Edition, infatti, prende in prestito le fotocamere principali e ultra-wide di Galaxy S20. Il Leak sembra provenire da una fonte attendibile e, se fpsse vero, il dispositivo sarà fornito di un sensore Sony IMX55, 12MP. Questo significa anche che non sarà possibile effettuare delle registrazioni in 8K perché i telefoni S20 perchè la risoluzione da 12MP non è sufficiente per garantire un servizio simile.

Queste ovviamente, sono solo voci di corridoio e, anche se sono abbastanza attendibili, per avere certezze, dobbiamo aspettare che i dispositivi siano annunciati proprio da Samsung, probabilmente durante l’evento Unpacked di quest’anno, anche perchè, non siamo momentaneamente in possesso di ulteriori informazione su nessuno dei due dispositivi. Noi saremo sempre qui e non vediamo l’ora di farvi avere ulteriori notizie a riguardo.