Uzumaki: l’anime è stato rimandato al 2021

Brutta notizia per tutti i fan di Junji Ito e della sua opera: Uzumaki, l’adattamento anime del capolavoro del maestro dell’horror, inizialmente previsto per il 2020, è stato rimandato al prossimo anno. La notizia arriva direttamente dal teaser trailer dell’anime trasmesso da Adult Swim nella giornata di domenica, che riportava la nuova data d’uscita. Insieme al trailer è stata anche trasmessa un’intervista al regista della serie, Hiroshi Nagashima, ed entrambi i video sono stati parte del panel del canale Toonami all’evento digitale Adult Swim Con.

Uzumaki, che sarà una miniserie in quattro puntate, ha già confermato tutto il proprio cast giapponese, a partire dai due protagonisti Kirie Goshima (che sarà doppiata da Uki Satake) e Shuichi Saito (che avrà la voce di Shinichiro Miki). Tra gli altri, spiccano i nomi di Toshiro Furukawa (iconica voce di Ataru Moroboshi in Lamù, di Shin in Ken il guerriero, di Piccolo in Dragonball Z e di Portgas D. Ace in One Piece) che sarà il padre di Kirie, Takashi Matsuyama (noto soprattutto per il ruolo di Takeo Saeki in The Grudge) che sarà invece il padre di Shuichi, Mika Doi (voce di Koby in One Piece, della Regina Selene in Sailor Moon e di Naoko Akagi in Neon Genesis Evangelion) nel ruolo di Yukie Saito e Mariya Ise (nota per aver prestato la voce a Killua Zoldick in Huner x Hunter, a Dorothy Unsworth in Black Clover e a Kiku in One Piece) che sarà invece Azami Kurotami.

Inizialmente era previsto che la serie debuttasse su Toonami ancor prima della premiere giapponese, ma non si sa se, dopo il rinvio, le cose stiano ancora in questo modo. Ai tanti fan non resterà che tenere duro ancora un anno per vedere realizzato questo adattamento.