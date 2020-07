Star Wars: Brie Larson si era proposta per Rogue One

L’attrice Brie Larson aveva condiviso sui social di aver già fatto il provino per un film di Star Wars, ma in una recente apparizione in Animal Talking show di Gary Whitta ha confermato di aver fatto il provino per Rogue One: A Star Wars Story. Mentre possiamo supporre che stesse tentando di ottenere la parte di Jyn Erso, una parte interpretata da Felicity Jones, non possiamo escludere che Larson si unisca alla galassia molto, molto lontana in un futuro molto, molto vicino. Larson ha chiesto a Whitt durante la discussione riguardo alla segretezza attorno ai franchise Disney:

“Oh sì! Hai scritto Rogue One, giusto? Ho fatto il provino per quel film, ma non ho ottenuto la parte.”

Mentre Brie Larson è nota per aver interpretato Captain Marvel, la rivelazione iniziale dell’attrice ha confermato che c’erano stati diversi franchise ai quali aveva tentato di aderire

“Ho fatto il provino anche per Star Wars, ho fatto il provino per Hunger Games, ho fatto il provino per il reboot di Terminator. In realtà stavo pensando al reboot di Terminator oggi perché ho una gomma a terra ed ero tipo ‘Oh, l’ultima volta che ho avuto una gomma a terra è stato mentre guidavo il mio provino per Terminator. Ho avuto una gomma a terra al provino e poi non ho ottenuto il lavoro.”

Nel 2017, Lucasfilm ha annunciato che lo scrittore e regista di Star Wars: The Last Jedi Rian Johnson avrebbe sviluppato una trilogia di nuovi film del franchise, senza che da allora siano stati rivelati dettagli su tale sforzo. L’anno scorso, Lucasfilm ha confermato che il presidente dei Marvel Studios Kevin Feige avrebbe sviluppato un film nella serie e all’inizio di quest’anno, è stato rivelato che il regista di Thor Ragnarok e Thor Love and Thunder, Taika Waititi stava sviluppando un film per la serie. Anche se Larson non è riuscita ad ottenere una parte in uno dei precedenti film, c’è comunque la prospettiva di alcune serie TV dal vivo con grandi ensemble che potrebbero offrire all’attrice l’opportunità di ricoprire un ruolo. Vi terremo aggiornati!