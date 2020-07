Crosscode: numeri molto alti sull’Xbox Game Pass

Lo sviluppatore di Crosscode, Radical Fish, è letteralmente sbalordito dai numeri ottenuti sull’Xbox Game Pass. Il titolo, per chi non lo conoscesse, è un action RPG 2D ed è uno dei più di 100 titoli disponibili sull’Xbox Game Pass. Il titolo è così fruibile sia su PC che su Xbox One.

In una recente intervista con Dual Screens, il co-fondatore dello studio, Felix Klein ha di sfuggita parlato dell’esperienza del team a proposito del rilascio del gioco sul Game Pass, spiegando l’approccio avuto da Microsoft.

Klein ha spiegato che Microsoft si è messa in contatto con il publisher Deck 13, con un’offerta in solid, ovvero una specie di tassa che Micrososft stessa pagherebbe per portare il titolo sul Game Pass. Tale somma, per Deck 13, andava piuttosto bene ed ha accettato.

Non sono molte le persone che stanno giocando al nostro titolo tramite il Game Pass su PC, il che può derivare dal fatto che non molte persone giochino, in generale, dal Windows Store su PC. Ma ci sono davvero tantissime persone che ci giocano, tramite il Game Pass, su Xbox One. Eravamo davvero sorpresi dal numero di gente effettivamente attive sulla piattaforma su Xbox.

Di conseguenza a tale affermazione, gli è stato poi chiesto un quantitativo più o meno esatto e Klein ha rivelato che il numero di giocatori di Crosscode su Xbox One tramite Game Pass ha superato la somma totale dei giocatori di PlayStation 4 e Nintendo Switch, il che è sbalorditivo.