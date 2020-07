King’s Raid: arriva l’anime tratto dall’RPG coreano

Novità interessanti per tutti i fan del videogioco di ruolo per smartphone King’s Raid. L’app, sviluppata dallo studio indie Vespa, e uscita nel 2016, avrà un adattamento dal titolo King’s Raid: Heirs of the Will. Il gioco, che dalla sua uscita ha avuto ben 13 milioni di download in tutto il mondo, è un RPG in 3D ambientato in una terra immaginaria, un secolo dopo la sconfitta del re dei demoni Angumundo da parte di re Kairu di Orvelia. Il protagonista è Kasel, un signorotto locale che, dopo aver scoperto che i demoni stanno tornando sulle sue terre, si avventura in un pericoloso viaggio per respingere le orde del male e diventare il Guerriero Prescelto della Holy Sword Aea, la spada in grado di salvare il mondo.

L’anime, che attraverso il sito ufficiale ha reso noti i nomi dei membri del cast e dello staff, seguirà però una trama diversa, che avrà come protagonisti due personaggi originali, Rihito, doppiato da Ryota Suzuki (Yu-Gi-Oh! VRAIN) e Lupine, che avrà la voce di Yoshino Nanjo (la Sonia di Berserk).

Gli altri membri del nutrito cast saranno Kaito Ishikawa (My Hero Academia, Overlord, Black Clover) nel ruolo di Kasel, Ai Kakuma (High School DxD, Seven Mortal Sins) in quello di Frey, Ari Ozawa (High School DxD, High School Fleet) come Cleo, Kengo Kawanishi (Naruto Shippuden, JoJo Bizarre Adventures, Demon Slayer) come Roi, Takuma Terashima (Bleach, Fairy Tail) come Clause, Shun Horie (Black Clover, Digimon) come Theo e Ryotaro Okiayu (Gintama, Sailor Moon, One Piece) come Dominicus. E poi ancora l’attore Kentaro Ito sarà Marduk, Masaya Matsukaze (Death Note, One-Punch Man) sarà Kyle, Sakura Nakamura (High School Fleet) sarà Maria, l’astro nascente Mitsuki Nakae sarà Scarlett, Mika Kanda interpreterà Demia, Emi Hirayama sarà Lorraine, Juri Nagatsuma (The Asterisk War) darà la voce a Selene, Takako Tanaka a Ophelia, Moe Toyota a Jane, Yuki Takada a Reina e infine l’ex modella Riho Iida sarà Elise.

A dirigere l’anime, previsto all’uscita per il prossimo autunno, sarà Makoto Hoshino, sulla sceneggiatura di Megumi Shimizu e il character design di Tatsuya Arai. Ai fan del gioco non resta che aspettare per vedere le gesta dei loro beniamini anche in tv!