Mobile Suit Gundam Extreme VS Maxiboost ON: ecco il nuovo trailer

Nel corso delle recenti ore, Bandai Namco Entertainment ha pubblicato in rete un nuovo trailer dedicato interamente a Mobile Suit Gundam Extreme VS Maxiboost ON, titolo che arriverà sugli scaffali dei negozi a partire dalla giornata del 30 luglio in esclusiva su PlayStation 4. Ebbene, nella clip video, visibile in calce alla notizia, possiamo dare uno sguardo alla componente single player del prodotto nipponico, ossia la modalità delle Missioni Maxi Boost.

Ecco una descrizione più approfondita:

Sfidate più di 200 missioni, personalizzate le unità con i dati di potenziamento acquisiti e affrontate le missioni con difficoltà ancora maggiori. Si tratta di una nuova modalità per giocatore singolo con numerosi elementi disponibili solo nella versione per PlayStation 4. Per prima cosa, seleziona una missione da sfidare dalla mappa. Impara i comandi di base e gli EX Bursts nelle missioni dell’Area A. Sblocca nuove missioni completando le missioni. Ci sono anche dei boss in ogni area. Puoi sbloccare l’area successiva sconfiggendoli. Tuttavia, non è così facile affrontare e distruggere i potenti boss. Viene inoltre implementato un sistema di classificazione per il punteggio totale delle missioni autorizzate. Competere con gli utenti di tutto il mondo.

Insomma, sembrerebbe che in Mobile Suit Gundam Extreme VS Maxiboost ON ci siano abbastanza modalità single player per rendere soddisfatti i giocatori.