Blade Runner Black Lotus: l’anime debutterà nel 2021

Tra le tante novità previste da Adult Swim per il 2021 c’è anche Blade Runner: Black Lotus. In una intervista ai registi dell’anime Shinji Aramaki (Captain Harlock, Appleseed Alpha, Ghost in the Shell) e Kenji Kamiyama (Ghost in the Shell) infatti, è stato rivelato che sarà proprio il 2021 l’anno di uscita del progetto ispirato alle storiche pellicole Blade Runner di Ridley Scott, basato sul grande classico di fantascienza di Philip K. Dick, Ma gli androidi sognano pecore elettriche?, e Blade Runner 2049 (qui la nostra recensione) di Denis Villeneuve.

Blade Runner: Black Lotus, che sarà un anime in 13 puntate prodotto da Adult Swim in collaborazione con Cruchyroll, si propone infatti come un midquel (ambientato nel 2032) tra il capolavoro di fantascienza del 1982, con protagonisti Harrison Ford e il compianto Rutger Hauer, e il seguito diretto nel 2017 dal regista canadese con Ryan Gosling, Jared Leto e lo stesso Harrison Ford.

Nell’intervista, che è stata trasmessa anche da Toonami come parte del suo panel all’evento digitale Adult Swim Con, Aramaki e Kamiyama hanno parlato di molti aspetti del progetto, dall’ambientazione alla sua genesi, fino ad arrivare al significato che Blade Runner riveste per loro, al perché abbiano scelto di girare in CG e alle difficoltà affrontate dal team di sviluppo durante la recente pausa forzata per la pandemia da Covid-19.

Aramaki e Kamiyama tornano dunque a collaborare su un progetto dopo le esperienze di Ultraman e di Ghost in the Shell S.A.C., mentre all’opera parteciperà anche Shinichiro Watanabe (Cowboy Bebop, Samurai Champloo), che aveva diretto il corto anime Blade Runner: Black Out 2022, uscito nel settembre 2017 poco prima dell’esordio del film di Villeneuve.

Insomma, l’attesa del 2021 si è appena fatta febbrile per i fan di Blade Runner.