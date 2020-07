Crunchyroll Expo: ecco i primi ospiti dell’evento online

Crunchyroll non si è voluta fermare e non ha rinunciato al suo evento annuale, il Crunchyroll Expo (questo il profilo Twitter con tutte le informazioni), la convention dedicata agli anime e alla cultura pop giapponese in generale. Chiaramente, a causa delle stringenti norme anti-Covid, non si potrà tenere l’evento in forma “tradizionale”, ma, un po’ come era successo con il Comi-Con di San Diego, si procederà on line, con una serie di eventi che avranno luogo nel finesettimana tra il 4 e il 6 settembre.

Ora le registrazioni sono ufficialmente aperte, e Crunchyroll ha voluto anche rivelare alcuni dei panel e degli ospiti che saranno presenti alla convention:

Ci sarà il cast femminile originale del recentissimo anime Rent-A-Girlfriend, adattamento del manga omonimo di Reiji Miyajima, con Sora Amamiya, voce della protagonista Chizuru Mizuhara, Aoi Yuki, doppiatrice di Mami Nanami , Nao Toyama, voce di Ruka Sarashina e Rie Takahashi, che doppia Sumi Sakurasawa.

Non mancherà nemmeno lo staff di The Hidden Dungeon Only I Can Enter, l’anime di prossima uscita tratta dalle light novel di Meguru Seto e Note Takehana. Troveremo il regista Kenta Onishi, il produttore Yuki Yamada e l’editore Satoshi Shoji, pronti a darci qualche piccola anticipazione su questa attesissima nuova serie animata.

Ci sarà anche il creatore di So I’m a Spider, so What? una delle esclusive di Crunchyroll, che ha un’uscita prevista per il gennaio 2021. La serie anime sarà l’adattamento del manga tratto dalle light novel di Okina Baba, e proprio lui potremo incontrare in uno dei panel proposti dall’evento.

Ci sarà anche un settore specifico dedicato agli artisti, il V-CRX Anime Arts District, che conterrà un archivio con le opere di tutti gli autori scelti per l’edizione di quest’anno e i link ai loro digital store, dove acquistare direttamente schizzi e disegni, a partire da ora e fino al termine della convention. Nomi nuovi verranno aggiunti alla lista ogni due settimane.

Non mancherà nemmeno l’attesissima Crunchyroll-Hime’s Cosplay Cup, la competizione condotta da Mario Bueno e Vampy Bit Me che metterà a confronto i migliori cosplay a tema anime dei fan e che si terrà il 5 settembre.

Un’edizione del Crunchyroll Expo dunque che si promette ricca di contenuti per tutti gli appassionati. Cosa aspettate a iscrivervi?