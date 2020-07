Halo Infinite: 343 Industries è incerta su una beta

Finalmente abbiamo potuto dare una prima occhiata ad Halo Infinite, sesto capitolo canonico della saga che ha rivoluzionato gli FPS su console. Purtroppo però, la presentazione all’Xbox Games Showcase ha portato pareri contrastanti tra loro, soprattutto per quanto riguarda l’aspetto tecnico. 343 Industries ha incassato, dichiarando che tutto il feedback verrà poi usato per migliorare il possibile.

Detto ciò, arriva una notizia da parte dello studio di sviluppo riguardo una beta del nuovo titolo. L’anno scorso affermarono di voler lasciare i giocatori provare il titolo ma, questa volta, pare si stiano tirando indietro.

Su Halo Waypoint, il capo Chris Lee ha annunciato che, data la situazione passata a causa della pandemia COVID-19 che ha, purtroppo, preso piede nel mezzo dello sviluppo, i piani riugardo una beta potrebbero andare in frantumi. Ha poi aggiunto, d’altronde, che sebbene un flight test sia, ora come ora, difficile da scorgere all’orizzonte, 343 Industries pone molta attenzione al feedback, per far sì di rimanere a stretto contatto con la community.

Con Halo Infinite, abbiamo anche l’impegno di costruire il titolo in collaborazione con la nostra community, ma data la difficoltà trascorsa nel recente passato, non siamo del tutto arrivati al punto di poter confermare un flight test.

Abbiamo lavorato a stretto contatto con la community su quasi ogni punto della produzione, sebbene non siamo al passo coi tempi. Sin dalle prime concept art, la fase di testing e feedback era partita proprio riguardo lo stile artistico e la storia, per poi pianificare un possibile “hands-on” ed ulteriore feedback con i rappresentanti delle community. Halo Infinite è in sviluppo in stretta collaborazione con la community.

Noi di GamesVillage vi proproniamo la lettura della nostra anteprima su Halo Infinite e vi ricordiamo che il titolo è atteso su Xbox One, Xbox Series X e PC Windows 10 durante il periodo festivo. Rimanete con noi per ulteriori aggiornamenti sul titolo.