MSI Creator 17: Il primo laptop con display Mini LED

Disponibile in Italia MSI Creator 17, il primo laptop al mondo con display Mini LED, il laptop pensato per un’uso professionale.

Equipaggiato con i recenti processori Intel Core i7 di 10° Generazione e grafica NVIDIA GeForce RTX SUPER, il dispositivo è in grado di garantire alte prestazioni con i più diffusi applicativi per la grafica, il video editing e il 3D, questo laptop rappresenta una vera e propria pietra miliare nella sua categoria soprattutto per lo straordinario display.

Il display 4K Mini LED True Pixel del Creator 17 è in grado di enfatizzare al massimo i bianchi e la profondità dei neri, mentre una calibrazione con Delta-E e le tecnologie True Color e CalMAN assicurano che i livelli qualitativi delle immagini siano sempre di alta qualità. Creator 17 offre un’autonomia di lavoro non-stop di 7 ore prima di dover ricorrere all’utilizzo dell’alimentatore.