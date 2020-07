PlayStation Plus: annunciati i giochi di agosto 2020

E’ finalmente arrivato il momento di svelare i prossimi giochi gratis del PlayStation Plus di agosto. In questo mese piuttosto caldo, potremo divertirci con due titoli di tutto rispetto. Il primo è Fall Guys Ultimate Knockout, la remastered di uno dei migliori party game che dà la possibilità di giocare con gli amici in modalità tutti contro tutti e cooperative.

ll secondo titolo è ancor più degno di nota, essendo uno degli FPS più acclamati della scorsa generazione di console. Parliamo della campagna rimasterizzata di Call of Duty Modern Warfare 2 Campaign Remastered, l’ormai titolo cult dell’industria da parte di Activision e Infinity Ward. Fall Guys Ultimate Knockout sarà disponibile al download dal 4 agosto al 31 mentre, Call of Duty Modern Warfare 2 Campaign Remastered sarà disponibile da domani fino al 31 agosto. Per maggiori informazioni sul PlayStation Plus, qui trovate il link al sito ufficiale PlayStation.